 Koronaya karşı etkili aşı bulunabilecek mi? | YAŞAM | DW | 04.08.2020

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YAŞAM

Koronaya karşı etkili aşı bulunabilecek mi?

Koronavirüs aşısı için çalışmalar hızla devam ediyor. Bazı uzmanlar aşının bulunacağı konusunda iyimser. Ancak DSÖ Başkanı dahil kimi uzmanlar ise pek umutlu değil.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında koronavirüse karşı etkili bir ilacın belki de hiçbir zaman bulunamayacağını söyledi.

DSÖ Başkanı Tedros, dünya genelinde pek çok araştırmada klinik test aşamasına geçildiğini, insanları enfekte olmaktan koruyacak bir dizi aşı üretilmesini umduklarını, ancak bu aşıların koronavirüse karşı sadece birkaç ay bağışıklık sağlama olasılığı bulunduğunu sözlerine ekledi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus

Hâlâ en etkili korunma yönteminin maske takmak, el hijyeni ve sosyal mesafeye dikkat etmek olduğunu belirten Tedros, "Hükümetler ve insanlara mesajımız çok açık: Bu kurallara uyun. Maske takmak herkes için bir dayanışma sembolü haline gelmeli" dedi. DSÖ Başkanı, ayrıca "normalleşmeye giden yolun" uzun olacağını ifade etti.

Almanya aşı konusunda iyimser

DSÖ Başkanı'nın açıklamalarına karşılık aşı konusunda daha iyimser olan uzmanlar da var. Almanya'da aşıların lisanslandırılmasından sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) bu konuda olumlu açıklamalar yaptı.

PEI Başkanı Klaus Cichutek

PEI Başkanı Klaus Cichutek

PEI Başkanı Klaus Cichutek, Alman ZDF kanalına yaptığı bir açıklamada yakın zamanda bir aşı geliştirileceği konusunda iyimser olduklarını belirtti. Kliniklerden gelen araştırma sonuçlarına değinen Cichutek, ''Bazı aşıların koronavirüse karşı gerçekten bağışıklık sergilediğini görüyoruz'' dedi.

Salgının çıkış noktası Vuhan olmayabilir

Aşı geliştirme çalışmaları devam ederken uzmanlar, bir yandan da virüsün neden ve nasıl ortaya çıktığını araştırmaya devam ediyor. Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin’in Vuhan kentine bir araştırma ekibi gönderen DSÖ, kentten gelen araştırma sonuçlarının değerlendirilmeye başlandığını belirtti.

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan, araştırmalarda bazı kör noktalar olduğuna dikkat çekerek "Vuhan yeni tip akciğer hastalığının ilk görüldüğü yer olabilir, ancak bu salgının başlangıç noktasının da burası olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

AFP, dpa / NS, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Korona tedbirlerine karşı Berlin'de büyük gösteri

Almanya'da, başını aşırı sağcı grupların, aşı karşıtlarının ve komplo teorilerine inanan ve savunanların çektiği gruplar, hükümetin korona tedbirlerine karşı yeniden sokaktaydı. Berlin'deki gösteriye 17 bin kişi katıldı.  

Koronaya karşı dünyanın en büyük aşı denemesi başlıyor

ABD'de on binlerce kişi üzerinde yapılacak aşı deneylerinin ilk etabı biyoteknoloji şirketi Moderna'nın aşı adayı üzerinden başlıyor. İlk etap deneylere 30 bin gönüllü katılıyor.  

Araştırma: Koronavirüs sonrası antikorlar bağışıklık sağlayabilir

Alman-Çin ortak araştırmasına göre, COVID-19 hastalığını geçirmiş kişilerin antikor seviyeleri hastalığa karşı bağışıklık kazanabileceklerini gösterdi. Bu sonucun, aşının koruma süresini uzatabileceği de belirtildi.  

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