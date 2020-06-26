Koronavirüsten can kayıpları yarım milyonu geçti

ABD merkezli John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bini, kayıtlı vaka sayısı da 10 milyonu geçti. Vakaların dörtte birinin salgının hızla yayılmaya devam ettiği ABD'de olduğu belirtildi.

En fazla can kaybı da ABD'de.

Amerikalı uzmanların verilerine göre ABD'de 125 bin, ikinci sıradaki Brezilya'da 57 binden fazla kişi, üçüncü sıradaki İngiltere'de de 44 bin kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Brezilya'da kayıtlı vaka sayısının da Pazar günü itibariyle 1 milyon 300 bini geçtiği bildirildi. Vaka sayısı açısından Rusya üçüncü, Hindistan dördüncü, İngiltere de beşinci sırada.

Türkiye'deki son durum

John Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre vaka sayısı açısından Türkiye de 14'üncü sırada. Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de Pazar akşamı itibariyle vaka sayısı 197 bin 239, toplam can kaybı da 5 bin 97.

Can kayıpları açısından da Türkiye dünya genelinde 18'inci sırada.

Küresel bazda can kayıpları son haftalarda azalma gösterse de ABD, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerdeki vaka sayısı artışları nedeniyle uzmanlar uyarıyor.

ABD'de 100 bin kişide 38 kişi yaşamını yitirirken, bu oran İngiltere'de 66, İtaşya'da 57 ve İsveç'te 52 seviyesinde, Almanya'da ise 11.

Can kayıpları çoğunlukla yaşlılar arasında

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2'nin yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'un özellikle yaşlı ya da bağışıklığı zayıf olan kişilerde ölüme sebebiyet verdiğine dikkat çekiyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Nisan ayında 20 ülkede 300 bin vakayı inceleyen raporu yaşamını yitirenlerin yüzde 46'sının 80 yaşının üzerinde olduğunu ortaya koymuştu.

Endonezya'da ise çok sayıda çocuk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzmanlar bunun nedeninin yetersiz beslenme, kansızlık ve çocuk sağlığı tesislerinin azlığına bağlıyor.

Ölü sayısı sıtmayı geçti

Koronavirüs nedeniyle son beş ayda hayatını kaybedenlerin sayısının, bir yılda sıtma yüzünden ölenlerin sayısını geçtiği belirtiliyor.

DSÖ'nün 2018 yılı verilerine göre sıtma kaynaklı ölümlerde bir ayda yaşamını yitirenlerin sayısı 38 bin, AIDS hastalığında ise 64 bin kişi iken koronavirüste bir ayda hayatını yitirenlerin sayısı 78 bin olarak hesaplandı.

Öte yandan sağlık uzmanları resmi verilerin bütün tabloyu yansıtmadığına, bazı ülkelerde vaka ve can kaybı sayılarının gerçek rakamdan daha az bildirildiğine dikkat çekiyor.

Reuters, AFP, dpa / SSB, HS

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