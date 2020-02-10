 Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti | DÜNYA | DW | 11.02.2020

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DÜNYA

Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 16’ya yükseldi. ABD’de Çin’den getirilen vatandaşlar arasında bir vakaya rastlandı.

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Çinli yetkililer ölü sayısının bin 106‘ya yükseldiğini, ayrıca 2 bin 478 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve koronavirüs vakalarının sayısının da 42 bin 638‘e ulaştığını kaydetti.

ABD'de Çin'den getirilen ve askeri üslerde tutulan 200'den fazla Amerikan vatandaşından birinde ilk vakanın tespit edildiği bildirildi. Böylece ABD'deki vaka sayısı 13'e yükseldi.

Tayland'da da bir koronavirüs vakası daha tespit edildi. Yeni vakanın 54 yaşındaki Vuhan'dan gelen Çinli bir kadın olduğu açıklandı. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısı 33'e yükseldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pazartesi günü Çin basınında yer alan açıklamasında "çok ciddi" bir durumda olduklarını ve hastalığa karşı "kesinlikle bir zafer kazanacaklarını" söyledi.

China Peking | Xi Jinping besucht Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Koronavirüs zirvesi

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salı ve Çarşamba günleri koronavirüsle ilgili olarak uzmanların katıldığı bir zirve yapacak. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus zirvede bilimin odak noktası olacağını  söyledi. İki gün boyunca uzmanlar hastalığı masaya yatırıp, virüsün kaynağı, bulaşması, aşı gibi konuları görüşecek.

Koronavirüs, ilk olarak Çin yönetiminin dış dünya ile bağlantısını kestiği Vuhan’da görülmüş, salgın buradan en az 27 ülkeye yayılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada 10 Şubat itibarıyla Çin'de 27 yabancı ülke vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini, bu kişilerden ikisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Reuters, AFP, dpa, AP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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