 Koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 770′e çıktı | DÜNYA | DW | 17.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 770'e çıktı

Çin Ulusal Sağlık Dairesi, koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısının bin 770’e yükseldiğini açıkladı. Çin'in Vuhan kentine bin 200 askeri doktor ve hemşire gönderdiği bildiriliyor.

Koronavirüs salgını büyüyor

Koronavirüs salgını büyüyor

Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Covid-19 adı verilen virüsten dün 105 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece salgında ölenlerin sayısı bin 770'e ulaştı.

2 bin 48 kişinin daha salgına yakalandığı ve koronavirüse yakalananların toplam sayısının 71 bine çıktığı duyuruldu. 10 bin 844 kişinin Covid-19'dan kurtulduğu ve hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Virüsün başgösterdiği Çin'in Hubei vilayetindeki Vuhan kentine bin 200 askeri doktor ve hemşirenin gönderildiği bildirildi.

Tayvan Pazar günü ülkede virüsten dolayı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Japon Başbakanı Şinzo Abe ise virüsle ilgili uzmanlarla bir toplantı yaptı. Ülkede şu ana kadar 415 vaka tespit edildi. Bunların 355'inin iki hafta önce karantina altına alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde tespit edildiği belirtildi.

Japan | Coronavirus | Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess»

Tahliye devam ediyor

"Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde bulunan yüzlerce ABD vatandaşı ülkesine dönerken, İtalya, Kanada ve Hong Kong'un da yolcu gemisindeki vatandaşları için uçak göndereceği açıklandı..

Avustralya’nın Japonya’daki yolcu gemisinden 200 vatandaşını tahliye edeceği duyuruldu.

Hafta sonunda Fransa'nın başkenti Paris'te 80 yaşındaki Çinli bir turist, koronavirüsten yaşamını yitirmişti. Böylece Asya dışındaki virüs sonucu ilk ölüm vakası gerçekleşmiş oldu.

Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren virüs, ülkedeki yeni yıl kutlamaları sırasında çok sayıda vatandaşın seyahat etmesi nedeniyle hızla yayılmıştı.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva küresel büyümenin koronavirüsten bu yıl yüzde 0,1 ile 0,2 oranında negatif olarak etkilenebileceğini açıkladı. Ancak Georgieva henüz birçok belirsizlik olduğunu da sözlerine ekledi.

AP, rtr / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Çin Ulusal Sağlık Dairesi, koronavirus yüzünden ölenlerin sayısının bin 665’e yükseldiğini açıkladı. Virüse yakalananların sayısı 68 bin 500’e ulaştı. (16.02.2020)  

Koronavirüs bir günde 242 can aldı

Koronavirüs Çin’in Hubei bölgesinde bir günde rekor kırarak 242 kişinin ölümüne neden oldu. (13.02.2020)  

Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm

Çinli bir turistin Fransa'da hayatını kaybetmesi üzerine Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Pekin'deyse karantina önlemi alındı. Seyahatten dönen Pekinlilerden kendilerini karantinaya alması isteniyor. (15.02.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Korona: İlacı olmayan virüs  

Benzer içerik

China Isolierstation Krankenhaus in Zouping

Koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor 16.02.2020

Çin Ulusal Sağlık Dairesi, koronavirus yüzünden ölenlerin sayısının bin 665’e yükseldiğini açıkladı. Virüse yakalananların sayısı 68 bin 500’e ulaştı.

Schweiz Genf | Pressekonferenz WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus | Coronavirus

Koronavirüse yeni isim bulundu: Covid-19 11.02.2020

Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar binden fazla kişinin ölümüne yol açan, yaklaşık 30 ülkeye yayılan yeni tür koronavirüs kaynaklı hastalığa bir isim bulundu: Covid-19.

China Peking Menschen mit Schutzmasken

Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm 15.02.2020

Çinli bir turistin Fransa'da hayatını kaybetmesi üzerine Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Pekin'deyse karantina önlemi alındı. Seyahatten dönen Pekinlilerden kendilerini karantinaya alması isteniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv: Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik polis müdahalesi

Türkiye ve İran'dan Filistinlilere destek

Türkiye ve İran Ortadoğu'daki birçok ülkeden çok daha fazla Filistinliler için çabalıyor. Peki bunun sebebi ne? DW'den Kerstin Knipp'in analizi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  