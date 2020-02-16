Koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 770'e çıktı

Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Covid-19 adı verilen virüsten dün 105 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece salgında ölenlerin sayısı bin 770'e ulaştı.

2 bin 48 kişinin daha salgına yakalandığı ve koronavirüse yakalananların toplam sayısının 71 bine çıktığı duyuruldu. 10 bin 844 kişinin Covid-19'dan kurtulduğu ve hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Virüsün başgösterdiği Çin'in Hubei vilayetindeki Vuhan kentine bin 200 askeri doktor ve hemşirenin gönderildiği bildirildi.

Tayvan Pazar günü ülkede virüsten dolayı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Japon Başbakanı Şinzo Abe ise virüsle ilgili uzmanlarla bir toplantı yaptı. Ülkede şu ana kadar 415 vaka tespit edildi. Bunların 355'inin iki hafta önce karantina altına alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde tespit edildiği belirtildi.

Tahliye devam ediyor

"Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde bulunan yüzlerce ABD vatandaşı ülkesine dönerken, İtalya, Kanada ve Hong Kong'un da yolcu gemisindeki vatandaşları için uçak göndereceği açıklandı..

Avustralya’nın Japonya’daki yolcu gemisinden 200 vatandaşını tahliye edeceği duyuruldu.

Hafta sonunda Fransa'nın başkenti Paris'te 80 yaşındaki Çinli bir turist, koronavirüsten yaşamını yitirmişti. Böylece Asya dışındaki virüs sonucu ilk ölüm vakası gerçekleşmiş oldu.

Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren virüs, ülkedeki yeni yıl kutlamaları sırasında çok sayıda vatandaşın seyahat etmesi nedeniyle hızla yayılmıştı.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva küresel büyümenin koronavirüsten bu yıl yüzde 0,1 ile 0,2 oranında negatif olarak etkilenebileceğini açıkladı. Ancak Georgieva henüz birçok belirsizlik olduğunu da sözlerine ekledi.

AP, rtr / SSB, TY

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