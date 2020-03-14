TSİ 22:29 Koronavirüsten ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90 bini aşarak 93 bin 425 oldu. Ölüm vakalarının yarısından fazlası, salgından en çok etkilenen ülkeler olan İtalya, ABD ve İspanya’da kaydedildi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Perşembe akşamı itibarıyla dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 536 bin 979 olarak kayıtlara geçti.

TSİ 21:30 Johnson yoğun bakımdan çıktı

Dünyanın koronavirüse yakalanan en üst düzey siyasetçisi olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yoğun bakımdan çıktığı açıklandı. Johnson, hastanede normal tedavi görmeye devam edecek. Geçen Pazar günü Johnson, koronavirüs semptomları gösterdiği için hastaneye götürülmüş ve bir gün sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Boris Johnson

TSİ 20:25 AB şirketlerin kamulaştırılmasını kolaylaştırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüsle mücadele kapsamında şirketlerin kısmen kamulaştırılmasını kolaylaştırmak istiyor. Komisyon’un, üye devletlere şirketleri korumak için sermayeye ortak olma önerisinde bulunduğu belirtildi. Bunun AB iç pazarında "rekabet üzerinde büyük etkisi" olabileceğinden ötürü de sermayeye katılma süreci için "açık önkoşullar" ve "sert" kurallar mevcut olması gerektiği kaydedildi.

AB Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margarethe Vestager, "çok sayıda şirketin koronavirüs salgını nedeniyle büyük baskı altına girdiğini" kaydetti. Vestager bu nedenle, devlet tarafından yeniden sermayelendirme sürecinin daha kolay olması gerektiğini ifade etti.

TSİ 19:45 İran koronavirüs önlemlerini gevşetiyor

Koronavirüs salgınının en sert biçimde vurduğu ülkelerden olan İran, pandemiye karşı alınan sıkı önlemleri gevşetme kararı aldı. İran devletine bağlı haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, önlemlerin gevşetilmesi kararına rağmen çok sayıda işletme ve dükkan kapalı kalacak. Bunlar arasında AVM, süpermarket, restoran, siema, tiyatro ve kuaförler de bulunuyor. 11 Nisan’dan itibaren imalat işletmeleri ve şirketlerininse yeniden açılmasına izin verilecek. Spor müsabakalarının devam etmesi de söz konusu değil.

TSİ 18:50 Fransa ekonomik yardım paketini ikiye katlıyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Bütçe Bakanı Gerald Darmanin, koronavirüs krizi sürecinde ekonomiyi ayakta tutmak için ayrılan 45 milyar euro değerindeki yardım paketinin yaklaşık 100 milyar euroya çıkarılacağını söyledi. Le Maire ve Darmanin, Fransız ekonomisinde ağır bir resesyon beklediklerini kaydetti. Halihazırda borç içinde olan Fransa ekonomisinin pandemi nedeniyle 2020 yılında yüzde 6 dolayında küçülmesi bekleniyor.

TSİ 18.20 Türkiye'de 96 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte ülke çapında 4 bin 56 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve 96 kişinin bu virüse bağlı Covid-19 hastalığından hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece koronavirüsten bugüne dek yaşamını yitirenlerin sayısı 908'e çıktı. Her gün olduğu gibi salgınla ilgili istatistikleri Twitter hesabı üzerinden paylaşan Bakan Koca, son bir günde koronavirüse yakalanan 296 kişinin yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade etti.



TSİ 15:50 Almanya antikor çalışmalarına başlıyor

Almanya’da salgın hastalıklardan sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), yeni tür koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke çapında antikor çalışmalarına başlıyor. Sözkonusu araştırmalar sayesinde halihazırda kaç kişinin enfeksiyonu atlattığı ve böylece belirli bir süre için virüse karşı bağışıklık geliştirdiğinin tespit edilmesi amaçlanıyor. RKI’nin Perşembe günü Berlin’de aktardığına göre, çalışmalara katılan kişilerin kanında SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor mevcut olup olmadığı incelenecek. Buna göre de sözkonusu kişilerin enfeksiyonu atlatıp atlatmadıkları belirlenecek.

RKI Başkanı Lothar Wieler, "Bu çalışmaların Almanya’da SARS-CoV-2’nin durumu hakkında daha net bir bilgi sahibi olmamızı sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu. Enfeksiyonun sıklıkla hafif semptomlarla seyrettiğini, hatta bazı durumlarda virüs taşıyan kişinin bunu fark etmediğini hatırlatan Wieler, yürütülecek antikor çalışmalarının "pandeminin gidişatı ve ciddiyetini ve alınan önlemlerin etkililiğini daha iyi değerlendirebilmek adına büyük anlam taşıdığını" ifade etti. Enstitü, sözkonusu araştırmaya Nisan ayı ortasında başlayacak. İlk sonuçların Mayıs ayında gelmesi bekleniyor. Uzun vadeli olması planlanan araştırma kapsamında 150 farklı yerde 15 bin kişi üzerinde inceleme yürütülecek. Ülke çapındaki temsili çalışmanın ilk sonuçlarının Haziran’da elde edilmesi bekleniyor.

TSİ 15:40 ABD’de 16 milyon kişi işsiz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik desteğine başvuran kişilerin sayısı hızla artıyor. Ülkedeki işsizlerin sayısı üç hafta içinde 16 milyonu aştı. ABD Çalışma Bakanlığı, salgının ülkedeki üçüncü haftasına tekabül eden 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında, yaklaşık 6,6 milyon kişinin işsizlik yardımı için başvuru yaptığını açıkladı. İlgili başvuruyu ülkede salgının ilk haftasında 3,3 ve ikinci haftasında 6,65 milyon kişi yapmıştı. Her iki haftadaki sayılar da ülkedeki işsizlik istatistikleri açısından rekor niteliğinde.

TSİ 15:40 Almanya yerli maske üretimini artırmak istiyor

Alman hükümeti, yurt içinde tıbbi malzeme üretimini hızlandırmak için kolları sıvadı. Sağlık Bakanı Jens Spahn, yıl sonuna kadar yalnızca sağlık sektörü için bir milyar ameliyat maskesine ve 450 milyona kadar FFP2 tipi koruyucu maskeye ihtiyaç olduğunu kaydetti. Bu çerçevede Alman hükümetinin yurt içinde maske üretimini çeşitli teşvikler vasıtasıyla artırmayı planladığı belirtildi.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın maske ihtiyacının kalıcı olarak artacağını ve uzun bir süre yüksek seviyede seyredeceğini kaydetti. Şu anda mevcut olan maskelerin yüzde 90'ı Asya’da üretildiğini belirten Altmaier, Alman hükümetinin hedefinin bu oranı gözle görülür biçimde azaltmak olduğunu ifade etti.

TSİ 14.39 Lufthansa CEO’su Spohr: Her saat 1 milyon euro kaybediyoruz

Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs salgınından beklenenden daha olumsuz etkilendi. Lufthansa’nın CEO’su Carsten Spohr, çalışanlara gönderdiği görüntülü mesajda, bu korona krizinin birkaç hafta önce yapılan tahminlerden daha uzun süreceğinin açık olduğunu belirtti. Spohr, Lufthansa’nın likidite rezervlerinden her saat “yaklaşık 1 milyon euro” kaybettiğini söyledi. Bu krizin devletin desteği olmadan atlatılamayacağını kaydeden Spohr, Bern, Berlin, Brüksel ve Viyana’da yürüttükleri görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti. Lufthansa, bünyesinde bulunan Swiss, Brüksel ve Avusturya Havayolları için de görüşmeler yürütüyor. Lufthansa, Salı günü yaptığı açıklamada da yan kuruluşu Germanwings’i kapatacağını duyurmuştu.

TSİ 13.18 İran’da 117 kişi daha öldü

Ortadoğu’da salgının etkili olduğu ülkelerden İran’da COVID-19 nedeniyle 117 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 110’a yükseldi. Ülkede vaka sayısı da 66 bin 220 olarak tespit edildi.

TSİ 12.49 İspanya’da ölü sayısında hafif düşüş kaydedildi

Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya’da ölü sayısında düşüş kaydedildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son 24 saat içinde 683 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bir önceki gün bu sayı 757 olarak kaydedilmişti. İspanya’daki salgında bugüne kadar 15 bin 238 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayısı da 146 bin 690’dan 152 bin 446’ya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

TSİ 10.20 İmamoğlu’dan İstanbul genelinde karantina uygulanması çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını ile mücadele için İstanbul genelinde “en az iki hafta karantina” çağrısında bulundu. TV100’de salgın ile ilgili soruları yanıtlayan İmamoğlu, “İstanbul’un ilçe ilçe karantina ile çözüme kavuşması mümkün değil” dedi. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Kurulu’nda ve ilin valilik düzeyindeki Pandemi Kurulu’nda genel kanaatin “İstanbul’un derhal en az iki hafta, üç hafta karantina altına alınması ya da sokağa çıkma yasağı veya tecrit” uygulanması olduğunu söyledi. Bunun “şart” olduğunu belirten İmamoğlu, dünya genelinde İstanbul ölçeğindeki kentlerden “keşke daha önce daha sıkı tedbirler alsaydık” yönünde uyarılar geldiğini aktardı.

Video izle 03:08 Korona şikâyetiyle gidenlerden ilave ücret alınmayacak

TSİ 10.06 İtalya Başbakanı Conte: Bazı önlemlerin gevşetilmesi mümkün

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgını ile mücadele için alınan bazı önlemlerin gevşetilebileceğini söyledi. BBC’ye konuşan Conte, eğer bilim insanları virüsün yayılmasının yavaşladığını teyit ederse, Nisan ayı sonuna kadar bazı önlemlerin gevşetilmesinin mümkün olabileceğini belirtti. “Faaliyetlere yeniden başlanabilecek alanları belirlememiz gerekiyor” diyen Conte, İtalya’nın yine de dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. İtalya Başbakanı, 9 Mart’ta ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının sadece kademeli olarak kaldırılmasının düşünülebileceğini vurguladı.

TSİ 09.54 İngiltere Başbakanı Johnson’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

COVID-19 tanısı ile yoğun bakımda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kültür Bakanı Oliver Dowden, Johnson’ın durumun stabil olduğunu, yatakta oturabildiğini ve sağlık personeli ile konuşabildiğini belirterek, “Daha iyiye gidiyor” dedi. 55 yaşındaki Johnson, Pazar akşamı yüksek ateşle hastaneye kaldırılmış, Pazartesi günü de yoğun bakıma alınmıştı.

Koronavirüs salgını 192 ülkeye yayıldı

TSİ 09.26 Dünya genelinde vaka sayısı 1,5 milyonu aştı

Fransız haber ajansı AFP’nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 502 bin 478 olarak tespit edildi. AFP’nin ülkelerden yapılan resmi açıklamalar ve Dünya Sağlık Örgütü’nden verilen bilgilerle derlediği verilere göre, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 87 bin 320 olarak kaydedildi. Geçen yıl Aralık ayında ortaya çıkan hastalık bugüne kadar 192 ülkeye yayıldı. ABD, salgının yaygın olduğu ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. Salgının hızla yayıldığı Avrupa’da ise bugüne kadar 772 bin vaka tespit edildi, koronavirüs nedeniyle 61 bin kişi yaşamını yitirdi. Avrupa’da vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan İspanya’da 146 binden fazla vaka kaydedildi, yaklaşık 14 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. En çok can kaybı ise İtalya’da kaydedildi. 17 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 140 bine yaklaştı.

TSİ 07.50 Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana 2 bin 107 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Enstitü, yaşamını yitirenlerin sayısının bir gün önceye göre 246 arttığını belirtti. Yeni vaka sayısı da 4 bin 974 artarak, 108 bin 202 olarak kaydedildi. Son 24 saatte kaç kişinin iyileştiğine dair bilgi verilmedi. Enstitü daha önce yaptığı açıklamada, 7 bin 651 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

TSİ 07.14 ABD'de bir günde yaklaşık 2 bin kişi öldü

ABD'de koronavirüs salgınında Çarşamba günü yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirdi. Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin Çarşamba günü gece yarısından kısa bir süre önce açıkladığı verilere göre, ülkede COVID-19 nedeniyle toplam 14 bin 817 kişi hayatını kaybetti. Bir gün önce ise bu sayı 12 bin 907 olarak açıklanmıştı. ABD'de tespit edilen vaka sayısı da 430 bine yaklaştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon vaka tespit edildi, yaşamını yitirenlerin sayısı da yaklaşık 88 bin 500 olarak kaydedildi. İyileşen hastaların sayısının ise yaklaşık 330 bin olduğu belirlendi.

TSİ 04.25 Çin'deki yeni vaka sayısında hafif artış

Çin'de yeni vaka sayısında iki gündür hafif artış kaydediliyor. Sağlık yetkilileri, Çarşamba günü yeni vaka sayılarının artarak, 63 olarak tespit edildiğini açıkladı. Bu yeni vakaların 61'inin ülkeye yeni giriş yapan kişiler olduğu belirtildi. Bu sayının 25 Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Çin'de salgının başlangıcından bu yana 81 bin 865 vaka kaydedildi.

Reuters,dpa,DW / JD,BK,BÜ,ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe