Covid-19 adı verilen yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüsten ölenlerin sayısını 2 bin 980 olarak açıklamıştı. Bugünse Çin'den 42 ölüm haberi daha geldi. Pekin'deki Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede 202 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 89 bine çıktı.

Çin'in yanı sıra komşu Güney Kore'de de virüs etkisini sürdürüyor. Yetkililer Covid-19 vakalarının sayısının 4 binden fazla olduğunu belirtti. Bu sabaha karşı 476 yeni vaka daha tespit edildi. Böylece virüse yakalananların sayısı 4 bin 212'ye yükseldi. Güney Kore'de hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ise 22.

Avrupa'da durumun en kritik olduğu ülke ise İtalya. İtalya'da ölü sayısı 34'e çıktı. Vaka sayısı ise bin 694 olarak açıklandı. İtalyan hükümeti koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan zararın karşılanması amacıyla 3 milyar 600 milyon euroluk bir yardım paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Almanya'da 10 eyalete yayıldı

Almanya'da da virüse yakalananların sayısı arttı. 16 eyaletin 10'unda hastalık tespit edildi. Dün akşam saatlerinde Almanya'daki vaka sayısı 130 olarak kayıtlara geçirildi. Berlin'den de ilk virüs haberi geldi. Ancak virüsün en çok etkilendiği eyalet Kuzey Ren-Vestfalya. Eyalette hastalığa yakalananların sayısı 70. Bunlardan 65'i Heinsberg bölgesinden. Ancak eyalette ilk kez Heinsberg'dekilerden hastalık kapmayan bir vaka tespit edildi. 51 yaşındaki erkeğin İran'dan Almanya'ya döndüğü açıklandı. Baden Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde öğrencilere karnaval kutlamaları bitene kadar evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Etkinlikler iptal edildi

Almanya'da hafta sonunda yapılması planlanan birçok etkinlik salgın nedeniyle iptal edildi. Berlin'de düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarı ITB iptal edildi. Hamburg'da Salı günü yapılması planlanan Michelin Yıldızı ödül töreni de iptal oldu. Michelin Yıldızı, alanında en iyi restoranlara veriliyor. Düsseldorf'da yapılacak şarap fuarı ise ertelendi. Makine üreticisi DMG Mori'nin Allgäu'daki bir çalışanında virüs tespit edilmesi nedeniyle şirketin bütün kardeş firmalarının bugün ve yarın kapalı kalacağı açıklandı. Söz konusu uygulamadan bin 600 çalışan etkilenecek.

Video izle 02:59 Paylaş Corona virüs nedeniyle Avrupa'da cerrahi maske kalmadı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3Ygwf Corona virüs nedeniyle Avrupa'da cerrahi maske kalmadı

DW, dpa / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe