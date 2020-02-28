 Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı | DÜNYA | DW | 01.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bine yaklaşırken salgına yakalananların sayısı da 90 bine ulaştı.

default

Yeni tip koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, şu ana dek koronavirüsten 3 bine yakın insan yaşamını yitirdi. Dünya genelinde salgına yakalananların sayısı ise 90 bine yaklaştı. Koronavirüsün en çok etkilediği kıta, bölge ve ülkelerde durum şöyle:

ASYA: İlk kez Çin’in Hubei vilayetinin Vuhan kentinde rastlanan yeni tip koronavirüs en çok Çin'i etkiledi. Çin hükümeti bugün 573 yeni vakaya rastlandığını açıkladı. Böylece virüse vakalarının sayısı 80 bine ulaştı. Bu sayıya Hong Kong, Tayvan ve Macau (yarımada) da dâhil.

Yeni tip koronavirüs Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkmıştı

Yeni tip koronavirüs Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkmıştı

Asya'da Çin'in ardından virüsün en çok yayıldığı ülke ise Güney Kore. Güney Kore Sağlık Dairesi bugün 376 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 3 bin 736'ya çıktı. Ülkede şimdiye dek 18 kişi öldü. Seul hükümeti virüsle mücadele derecesini en üst düzeye çıkardı.

Japonya'da da virüs yaygın. Ölenlerin sayısı 12, vaka sayısı ise 900 olarak açıklandı. Bunlardan 700'ü aşkını cruise gemisi Diamond Princess'in yolcusu ya da mürettebatı. Japonya'da okullar koronavirüsle mücadele için Mart sonuna dek kapalı olacak. 

İRAN: Yeni tip koronavirüs Çin’den sonra en çok İran'da ölümlere sebep oldu. Şimdiye dek 54 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 978.

İran'daki ölümler bugün itibarıyla 54'e çıktı

İran'daki ölümler bugün itibarıyla 54'e çıktı

ORTADOĞU: Bu bölgede 45 vaka ile başı Kuveyt çekiyor. Kuveyt'i 19 vaka ile Birleşik Arap Emirlikleri ve  13 vaka ile Irak izliyor. İsrail'de yedi, Umman'da ise altı vaka olduğu açıklandı.

İTALYA:Resmi adı Covid-19 adı verilen yeni tip virüsün Avrupa’da en yaygın olduğu ülke İtalya. Dünya Sağlık Örgütü şu an İtalya'da bin 300 vaka olduğunu açıkladı. Ülkede salgından en çok etkilenen bölgeler Lomberdei ve Veneto. Covid-19'dan şimdiye dek 29 kişi öldü. İtalya bu sayıyla Çin ve Güney Kore'nin ardından virüsün en kötü etkilediği ülkeler sıralamasında ilk sıralarda.

Milan da salgından etkilenen kentler arasında

Milan da salgından etkilenen kentler arasında

ALMANYA: Robert Koch Enstitüsü'ne göre Cumartesi öğlene dek 66  yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Ancak Cumartesi öğleden sonra birçok eyalette yeni vakalara rastlanmasıyla bu sayı 117'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Jens Spahn Almanya'daki her beş koronavirüs vakasından dördünde boğaz ağrısı gibi hafif soğuk algınlığı belirtilerine rastlandığını belirtti. Ancak bakan virüs yayıldıkça zatürre vakalarına rastlanabileceğini ya da ölümlerin yaşanabileceğini hatırlattı. 

AFRİKA: Afrika kıtasında şimdiye dek sadece üç yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi: Cezayir, Mısır ve Nijerya'da.

AVUSTRALYA: Avustralya'da şimdiye dek bir kişi öldü. 78 yaşındaki kişinin Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinde hastalığa yakalandığı açıklandı. Avustralya hükümeti İran'dan ülkeye gelecek yabancılara seyahat yasağı koydu. İran'dan Avustralya'ya gelecek kişilerin 14 gün boyunca başka bir ülkede kalması isteniyor.

ABD: ABD'de de yeni tip koronavirüsten şimdiye kadar sadece bir kişi öldü. Vaka sayısı ise 62. Washington seyahat kısıtlamalarını hayata geçirdi. Son 14 gün içinde Çin ya da İran'da bulunan yabancıların ülkeye giriş yapmasına izin verilmiyor. Komşu Kanada'da ise vaka sayısı 19'a çıktı. Meksika ve Brezilya'da iki, Ekvador'da ise bir vaka tespit edildi.

DW, dpa / HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Koronavirüs salgını ekonomiyi felç edebilir

Hızla yayılan yeni koronavirüs, ekonomi sektöründe zarar endişesini artırıyor. Borsalar düşüşte. Uzmanlar salgının ihracat ve tedarik zincirlerinde neden olabileceği “vahim sonuçlar” konusunda uyarıyor. (29.02.2020)  

Yeni koronavirüs İran turizmine darbe vurdu

Yeni koronavirüs Persepolis antik kenti ve Fars bahçeleri gibi birçok albenisi olan İran'ın turizmini etkiledi. Komşu ülkelerin sınırları geçici kapatması ve hava trafiğinin kısıtlanmasıyla seyahatler iptal ediliyor. (27.02.2020)  

Kuzey Ren Vestfalya'da koronavirüs vakaları artıyor

Almanya’nın Heinsberg kasabasında koronavirüse yakalananların sayısı 20'ye yükseldi. Heinsberg'de bir karnaval kutlamasına katılan 300 kişi koronavirüs bulaşmış olabileceği şüphesiyle aranıyor. (27.02.2020)  

Benzer içerik

Japan Tokio Kursrückgänge an den Börsen

KStA: Koronavirüs büyük bir sınav olacak 28.02.2020

Koronavirüs salgını Alman basınındaki yorum sütunlarında geniş yer bulan yorum konularından.

US Wahlen Trump Auftritt in Phoenix

Trump'tan medyaya "Caronavirus" eleştirisi 26.02.2020

ABD Başkanı Trump, medyanın koronavirüsü "mümkün olduğunca kötü" göstererek "piyasaları panikletmeye" çalıştığını öne sürdü. Trump'ın "Coronavirus" yerine "Caronavirus" yazmasıysa esprisi konusu oldu.

Italien - Casalpusterlengo - Coronavirus

Koronavirüse hazırlıklı mısınız? 27.02.2020

Koronavirüs hızla yayılırken olası bir salgına hazırlıksız yakalanmak, en az virüs kadar büyük bir tehlike oluşturuyor. Basit önlemlerle korunma şansınızı artırabilir, yayılmasını önlemeye katkı sağlayabilirsiniz.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD ve Taliban barış anlaşmasını imzaladı

Uzun süren görüşmelerinin ardından ABD ve Taliban arasında anlaşma imzalandı. ABD askerlerinin 14 ay içinde Afganistan'dan çekilmesini öngören anlaşma Afganistan'da kalıcı barış yolunda ilk adım.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor.  