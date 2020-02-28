Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Yeni tip koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, şu ana dek koronavirüsten 3 bine yakın insan yaşamını yitirdi. Dünya genelinde salgına yakalananların sayısı ise 90 bine yaklaştı. Koronavirüsün en çok etkilediği kıta, bölge ve ülkelerde durum şöyle:

ASYA: İlk kez Çin’in Hubei vilayetinin Vuhan kentinde rastlanan yeni tip koronavirüs en çok Çin'i etkiledi. Çin hükümeti bugün 573 yeni vakaya rastlandığını açıkladı. Böylece virüse vakalarının sayısı 80 bine ulaştı. Bu sayıya Hong Kong, Tayvan ve Macau (yarımada) da dâhil.

Yeni tip koronavirüs Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkmıştı

Asya'da Çin'in ardından virüsün en çok yayıldığı ülke ise Güney Kore. Güney Kore Sağlık Dairesi bugün 376 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 3 bin 736'ya çıktı. Ülkede şimdiye dek 18 kişi öldü. Seul hükümeti virüsle mücadele derecesini en üst düzeye çıkardı.

Japonya'da da virüs yaygın. Ölenlerin sayısı 12, vaka sayısı ise 900 olarak açıklandı. Bunlardan 700'ü aşkını cruise gemisi Diamond Princess'in yolcusu ya da mürettebatı. Japonya'da okullar koronavirüsle mücadele için Mart sonuna dek kapalı olacak.

İRAN: Yeni tip koronavirüs Çin’den sonra en çok İran'da ölümlere sebep oldu. Şimdiye dek 54 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 978.

İran'daki ölümler bugün itibarıyla 54'e çıktı

ORTADOĞU: Bu bölgede 45 vaka ile başı Kuveyt çekiyor. Kuveyt'i 19 vaka ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 13 vaka ile Irak izliyor. İsrail'de yedi, Umman'da ise altı vaka olduğu açıklandı.

İTALYA:Resmi adı Covid-19 adı verilen yeni tip virüsün Avrupa’da en yaygın olduğu ülke İtalya. Dünya Sağlık Örgütü şu an İtalya'da bin 300 vaka olduğunu açıkladı. Ülkede salgından en çok etkilenen bölgeler Lomberdei ve Veneto. Covid-19'dan şimdiye dek 29 kişi öldü. İtalya bu sayıyla Çin ve Güney Kore'nin ardından virüsün en kötü etkilediği ülkeler sıralamasında ilk sıralarda.

Milan da salgından etkilenen kentler arasında

ALMANYA: Robert Koch Enstitüsü'ne göre Cumartesi öğlene dek 66 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Ancak Cumartesi öğleden sonra birçok eyalette yeni vakalara rastlanmasıyla bu sayı 117'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Jens Spahn Almanya'daki her beş koronavirüs vakasından dördünde boğaz ağrısı gibi hafif soğuk algınlığı belirtilerine rastlandığını belirtti. Ancak bakan virüs yayıldıkça zatürre vakalarına rastlanabileceğini ya da ölümlerin yaşanabileceğini hatırlattı.

AFRİKA: Afrika kıtasında şimdiye dek sadece üç yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi: Cezayir, Mısır ve Nijerya'da.

AVUSTRALYA: Avustralya'da şimdiye dek bir kişi öldü. 78 yaşındaki kişinin Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinde hastalığa yakalandığı açıklandı. Avustralya hükümeti İran'dan ülkeye gelecek yabancılara seyahat yasağı koydu. İran'dan Avustralya'ya gelecek kişilerin 14 gün boyunca başka bir ülkede kalması isteniyor.

ABD: ABD'de de yeni tip koronavirüsten şimdiye kadar sadece bir kişi öldü. Vaka sayısı ise 62. Washington seyahat kısıtlamalarını hayata geçirdi. Son 14 gün içinde Çin ya da İran'da bulunan yabancıların ülkeye giriş yapmasına izin verilmiyor. Komşu Kanada'da ise vaka sayısı 19'a çıktı. Meksika ve Brezilya'da iki, Ekvador'da ise bir vaka tespit edildi.

DW, dpa / HT,CÖ

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