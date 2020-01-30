Koronavirüsten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan koronovirüsten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi. Pekin Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada koronavirüse yakalananların sayısının bir günde bin 981 kişi artarak 9 bin 692'ye, ölü sayısının da 42 kişi artarak 213'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Perşembe akşamı virüsün yayılışını "Uluslararası çapta sağlıksal acil durum" ilan etmişti. Acil durum ilanında Örgüt'ün 190 üyesinin DSÖ'nün tavsiye ettiği kriz önlemlerini hayata geçirmek için koordinasyona başlaması öngörülüyor.

11 milyon nüfuslu Vuhan kenti ve bağlı bulunduğu Hubei eyaletinin virüsten en ağır etkilenen bölgeler olduğu biliniyor. Trafik bağlantılarının durdurulmasıyla bu bölgelerde yaşayan 45 milyon insanın dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmiş durumda.

Çin vatandaşlarını geri getiriyor

Pek çok havayolları şirketi geçen günlerde Çin'e uçuşları durdurmuştu. Çin yönetimi bu nedenle yurt dışında bulunan Hubeili vatandaşlarını geri getirmek için kolları sıvadı. Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu vatandaşların yurt dışında maruz kaldıkları zorluklara dikkat çekerek kiralık uçaklarla mümkün olan en hızlı şekilde Cuma günü ülkelerine geri getirileceklerini bildirdi.

Video izle 02:45 "Koronavirüsten nasıl korunuyorsunuz?"

Virüsü taşıyan, ancak belirti göstermeyen ve hasta olduğunu fark etmeyen kişiler de koronavirüsü bulaştırabiliyor. Bu durumun virüsün hızla yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor. İki hafta kadar önce sadece 40 olan hasta sayısı son günlerde her gün binlerce kişi artıyor.

Çin dışında ölüm vakasının bulunmadığı virüsün şimdiye kadar yaklaşık yirmi ülkede 120 kişiye bulaştığı tespit edildi. Almanya'nın Bavyera kentinde teyit edilen vakayla birlikte ülkede koronavirüs teşhis edilen hasta sayısı beşe yükseldi.

Koronavirüs, toplam 10 bine yakın vakayla, 17 yıl önce yine Çin'de ortaya çıkan ve DSÖ verilerine göre 8 bin 96 kişiye bulaşan Sars salgınını geride bıraktı. Sars virüsü nedeniyle 2002-2003 yıllarında toplam 774 kişi hayatını kaybetmişti.

Seyahat uyarıları sertleştirildi

ABD, vatandaşlarından Çin'e seyahat etmemelerini ve Çin'de bulunanların ülkeden ayrılmayı düşünmelerini isterken Almanya, vatandaşlarına "Çin'e seyahat planlarını mümkün olduğunca ertelemelerini" tavsiye etti. Pek çok ülke vatandaşlarına gerekli olmadığı sürece Çin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak tarihli uyarısında zorunlu olunmadıkça Çin'e seyahat edilmemesini, seyahat edilmesi durumunda başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun görüldüğü bölgelerden uzak durulmasını tavsiye etmişti.

Türk Hava Yolları da Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe