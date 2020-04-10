++Koronavirüsle mücadelede son gelişmeler: ABD'de vaka sayısı 500 bini geçti

TSİ 11:30 Rusya'da koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Rusya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1667 kişi daha artarak 13 bin 584'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 kişi artarak 106'ya çıktı. Rusya'da vaka artışı bir gün önce 1786 olarak duyurulmuştu. Bu sayı şimdiye kadar bir gün içinde kaydedilen en yüksek artış olmuştu.

TSİ 08:30 Almanya’da vaka sayısı 120 bine yaklaştı

Robert Koch Enstitüsü Almanya’da 4 bin 133 yeni vaka tespit edildiğini böylece koronavirüse yakalananların toplam sayısının 117 bin 658’e çıktığını açıkladı. Hastalık bulaşanların sayısının ise geçen günlere oranla düşüş kaydettiği belirtildi. Almanya’da yeni tip koronavirüsten 171 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 2 bin 544’e ulaştı. Son 24 saat içinde 3 bin 530 hasta iyileşti ve iyileşenlerin toplam sayısı da 57 bin 443 oldu.

TSİ 05.12 ABD’den İtalya’ya yardım

ABD Başkanı Donald Trump hükümete İtalya’ya yardım edilmesi talimatını verdi. Trump İtalya’da konuşlu Amerikan askerlerinin ülkede sahra hastaneleri kurulması ve malzemelerin gerekli yerle nakledilmesinde yardım edebileceğini açıkladı. Amerikan şirketlerinin İtalya’ya ihtiyacı olan ürünleri satması isteyen Trump ancak ABD’nin salgınla mücadelede ihtiyacı olan ürünlerin bunun dışında kalmasını istedi.

TSİ 04:36 ABD’de vaka sayısı 500 bini aştı

ABD’de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı hızla artıyor. Reuters’in haberine göre vaka sayısı 500 bini aştı.

TSİ 03:00 Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde sessizlik

COVID-19’la mücadele kapsamında birçok büyük ilde sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında özellikle İstanbul’da fırın ve marketlerin önünde vatandaşlar kuyruk oluşturmuştu. Polis 24:00 itibarıyla vatandaşlara evlerine dönmeleri için anons yaptı. İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin 31 ilinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

10 Nisan 24:00’te başlayan yasak 12 Nisan 24:00’te sona erecek. Yasak büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak'ta geçerli.

DW, dpa, rtr / HT, EC

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