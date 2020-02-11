 Koronavirüse yeni isim bulundu: Covid-19 | DÜNYA | DW | 11.02.2020

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DÜNYA

Koronavirüse yeni isim bulundu: Covid-19

Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar binden fazla kişinin ölümüne yol açan, yaklaşık 30 ülkeye yayılan yeni tür koronavirüs kaynaklı hastalığa bir isim bulundu: Covid-19.

Dünya Sağlık Örgütü toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü toplantısı

Çin'de ortaya çıkan ve binden fazla insanın ölümüne, binlerce kişinin hastalanmasına yol açan yeni tür koronavirüs hastalığına bir isim bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Salı günü kuruluşun Cenevrede'deki merkezinde yaptığı açıklamada salgın hastalığa Covid-19 (2019-nCoV) adının verildiğini duyurdu. Covid, İngilizce koronavirüs hastalığı tanımının harflerinden oluşturulan bir kısaltma. Sonundaki 19 rakamı ise ortaya çıktığı 2019 yılına işaret ediyor.

Çin'den dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs Covid-19'un Avrupa'da antibiyotik sıkıntısına da yol açabileceği belirtildi. Salgın nedeniyle Çin'in en büyük antibiyotik üreten ilaç fabrikalarının bulunduğu Hubei vilayetinde üretim durdu. Sağlık sektörü temsilcileri dünyanın en büyük antibiyotik üreticisi olan Çin'de üretimin durmasının küresel ölçekli bir soruna dönüşebileceği uyarısında bulundular.

Alman danışmanlık şirketi Roland Berger'de ilaç uzmanı olarak çalışan Morris Hosseini, üretimin durması ile antibiyotik stoklarında daralma görülmeye başladığını kaydetti.

Hosseini, dünya ilaç sektörünün antibiyotik konusunda Çin'e bağımlı olduğunu belirterek, Çin'de durumun orta vadede normalleşmemesi halinde Avrupa'da antibiyotik sıkıntısının ortaya çıkacağını vurguladı. Hindistan'dan da antibiyotik ithal edildiğini belirten uzman, ancak bu ülkeden temin edilecek ilaçların gereksinimi karşılamada yetersiz kalacağı uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Çin'deki yeni yıl tatilinin de etkisiyle ilaç sektöründe yaşanan daralmanın hissedilir duruma geldiğini belirterek, üretime verilen aranın daha fazla uzaması halinde ciddi antibiyotik sıkıntılarının baş göstereceğini belirtiler. Çin'de üretimin kesilmesine rağmen stoklarda, bir süre daha yetecek kadar antibiyotik bulunduğu belirtiliyor. Çin yönetimi ise üretime yeniden başlanabilmesi için virüs salgının önüne geçilmesini bekliyor.

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Koronavirüs Türkiye için bir tehdit mi?

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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