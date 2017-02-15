Koronavirüs yüzünden binlerce uçuş iptal

Koronavirüs pandemisi ikinci kışında da dünya genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Çok sayıda pilot ve personelin koronavirüs nedeniyle rapor alması yüzünden,

dün başlayan Noel tatili döneminde dünya çapında 4 bin 500'den fazla uçak seferi iptal oldu. Havayolu ulaşımı konusunda verileri toplayan Flightaware.com adlı sitenin verilerine göre, sadece cumartesi sabah en az 2 bin sefe iptal oldu.

En çok ABD'yi etkiledi

Uçak seferlerinin iptal edilmesinden en fazla etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu. Bu iptallerden 800'ünün Amerika Birleşik Devletleri kalkış veya inişli uçuşlar olduğu belirtildi. Ülkede bin 500'ten fazla uçağın da hedefe gecikmeli ulaştığı kaydedildi.

Dün akşam ise dünya genelinde 2 bin 400 seferin iptal olduğu kayda geçti. Noel tatili için yola çıkan binlerce kişinin ulaşımını sağlayacak 11 bin uçak seferinde ise gecikme yaşandığı belirtildi. Yarın için de şimdiden en az 600 uçuşun iptal edildiği açıklandı.

Pilotlar ve personel raporlu

Dünya çapında en çok yolculuk yapılan dönemlerden olan Noel tatilinde yaşanan bu iptallerin ve seferlerdeki gecikmenin sebebinin, pilotların, hosteslerin ve diğer havayolu sektörü çalışanlarının koronavirüs nedeniyle rapor almasıyla bağlantılı olduğu bildiriliyor. Söz konusu sektör çalışanlarının ya koronavirüs bulaştığı için hastalandığı ya da karantinaya girmek zorunda kaldığı için iş göremez oldukları belirtiliyor.

Flightaware.com'un verilerine göre, ABD'li havayolu şirketlerinden United'in dün ve bugün yaklaşık 200 seferini iptal etti. Bu, öngörülen uçuşların yüzde 10'una tekabül ediyor. Şirketten yapılan açıklamada "Ülke çapında bu hafta kaydedilen Omicron vakalarındaki artış, işletmemizi ayakta tutan çalışanlarımıza etki etmektedir" denildi.

ABD'li havayolu şirketi Delta da sadece bugün 260 uçuşu iptal etti. Delta, dün de 170 seferi iptal etmek zorunda kalmıştı. Delta'dan yapılan açıklamada uçak personelinin değiştirilmesi veya uçuşların yönlendirilmesi şekliyle sorunun çözümünün mümkün olamadığı ve iptallerden başka çare kalmadığı belirtildi.

24 saatte yaklaşık 300 bin yeni vaka

Omicron varyantının etkilediği ABD'de Amerikan Otomobil Kulübü'nün açıklamasına göre de bu sene 23 Aralık-2 Ocak arasında 109 milyon Amerikalı seyahat etmeyi planlıyordu. Geçen yıla oranla yüzde 34 artış kaydedilen seyahatlerin, defalarca mutasyona uğramış aşırı bulaşıcı Omicron varyantının ülkeyi olumsuz etkisi altına almadan önce planlandığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansının, ABD'nin sağlık dairelerinin verilerine dayandırdığı bir haberine göre de Omicron varyantının pandemide baskın virüs olduğu ABD'de son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 297 bin 99. En az bin 176 kişi de virüs bağlantılı olarak hayatını kaybetti.

AFP/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe