 Koronavirüs vakalarının sayısı 200 bini aştı | TÜRKİYE | DW | 01.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Koronavirüs vakalarının sayısı 200 bini aştı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 200 bini aştığını açıkladı. Koca, Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da vaka sayısında artışın dikkat çekici olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Türkiye'de koronavirüs salgınında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca düzenlediği basın toplantısında, 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgında toplam can kaybının 5 bin 150'ye çıktığını duyurdu. Vaka sayısı ise 200 bini aştı. Son verilere göre, bugün yapılan 52 bin 313 testten 1192'si pozitif çıktı. İyileşen toplam hasta sayısıysa 175 bin 422'ye yükseldi.

Vakaların en fazla ve en az görüldüğü kentler

Koca, yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan örnek illeri de açıkladı. Sağlık Bakanı bu illerin Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce olduğunu duyurdu.

Türkiye'deki tüm vakaların yarısından fazlasının İstanbul'da görüldüğünü vurgulayan Koca, ayrıca, son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olduğunu belirtti.

Bakan Koca, salgın boyunca en az vaka olan illerin ise Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın olduğunu söyledi.

65 yaş üstüne yönelik kısıtlamalar

65 yaş üstüne yönelik kısıtlamalara da değinen Koca, "Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız" dedi.

Virüse ilişkin uyarıda bulunan Koca, virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesinin yanıltıcı olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı, "Hasta etme gücünün zayıf olduğu düşüncesi bilimsel dayanaktan yoksundur" dedi.

Çin'deki yeni domuz gribi

Sağlık Bakanı Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni tip domuz gribinin oluşturduğu tehdidi de değerlendirdi. Koca, "Bu virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili şu anda bir bilgi yok, takip ediyoruz" dedi. 

Çin'de yapılan bir çalışma sırasında ortaya çıkan yeni tip virüsün pandemi tehlikesi yaratabileceği açıklanmıştı. 

ABD merkezli Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) bilim dergisi, virüs oldukça bulaşıcı bir yapıda olduğunu ve pandemi virüsü olmaması için çok yakından izlenmesi gerektiğini yazmıştı. Antikor testlerinde çiftçilerin yüzde 10'unun hastalığı geçirmiş olduğu ortaya çıkmıştı.

DW/ÖA,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

COVID-19: Türkiye'de bağımsız araştırmalara veri engeli

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın salgına dair ayrıntılı veri paylaşmaması, COVID-19'la ilgili bağımsız bilimsel araştırmaların yapılmasını engelliyor. DW Türkçe projeleri reddedilen bilim insanlarıyla konuştu. (01.07.2020)  

Türkiye'deki vaka sayısı Almanya'yı geçti

Türkiye'de son 24 saat içinde bin 458 yeni vakanın tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca, bu "tedbirlerin azaldığını gösteriyor" dedi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı Almanya'yı geçti. (25.06.2020)  

Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyonu aştı

Dünya genelindeki toplam koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı ise 2,5 milyonu geçti. (28.06.2020)  

Benzer içerik

Türkei Corona-Pandemie | Istanbul

Türkiye'deki vaka sayısı Almanya'yı geçti 25.06.2020

Türkiye'de son 24 saat içinde bin 458 yeni vakanın tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca, bu "tedbirlerin azaldığını gösteriyor" dedi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı Almanya'yı geçti.

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 489'a yükseldi 29.05.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de bin 141 yeni vaka tespit edildiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 489’a yükseldiğini açıkladı.

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Koca: Ankara, İstanbul ve İzmir’de vaka sayısı düşüyor 10.06.2020

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve İzmir’in ardından Ankara’da da vaka sayısının düştüğünü, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu’da ise kısmi artış kaydedildiğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Eastern Express - Zug durch die Osttürkei (Reuters/U. Bektas)

Türkiye'nin yeni seçmen kitlesi: Z kuşağı

Yakın geleceğin seçmenleri olan "Z kuşağı" bir anda Türkiye’nin en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Peki "dijital nesil" olarak bilinen bu kuşak kimleri kapsıyor ve bu gençler geleceğe nasıl bakıyor?  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    