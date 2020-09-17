 Koronavirüs vakaları dünya genelinde artışta | DÜNYA | DW | 20.09.2020

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DÜNYA

Koronavirüs vakaları dünya genelinde artışta

Dünya genelinde koronavirüs tehlikesi sürerken 957 bin 192 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’de vaka sayıları 300 bini aştı. Uzmanlar maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas olunmasını istiyor.

Rumänien Brasov - Kronstad | Krichbaum & Delegation Ärzte Pforzheim | Thushira Weerawarna (DW/C. Ștefănescu)

ABD'li Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (SARS-COV-2) vakalarının sayısı 30 milyon 785 bine yaklaştı. En çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülkelerin başında yaklaşık 6 milyon 765 bin vaka sayısı ile ABD geliyor. ABD'yi, 5 milyon 400 bin ile Hindistan ve 4 milyon 500 bin ile Brezilya izliyor.

Avrupa'da en çok koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkeyse İspanya. İspanya'da şu ana kadar 640 bin kişi virüse yakalandı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre şimdiye kadar 9 bin 390 kişinin koronavirüse bağlı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği Almanya'da da bugün itibarıyla 273 bin 831 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Türkiye 300 bin sınırını aştı

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın 19 Eylül itibarıyla paylaştığı verilere göre de vaka sayısı 301 bin 348'e ulaştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 7 bin 445 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağır hasta sayısının arttığını belirterek, bunu önlemenin "maske, mesafe ve temizlik” ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bakanlığın vaka sayılıarını belediye ile paylaşması önerisine de Twitter üzerinden yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını olduğundan az gösterdiği iddia edilerek eleştiriliyor. Bakanlık ise bu iddiaların gereceği yansıtmadığını belirtiyor.

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Prof Şenol: Aşı dışında çaremiz yok

Covid-19 aşısı için bekleyiş sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen bilgilere göre, insan üzerinde klinik çalışmaların yürütüldüğü 36 aşı adayı bulunuyor. SARS-CoV-2 aşısının geliştirilmesi için 170'in üzerinde proje yürütülüyor.

DW'ye konuşan immünoloji uzmanı Thomas Kamradt, "İki yılda bir yenilemek zorunda kalınsa dahi, hastalığın seyri üzerinde olumlu etkileri olan bir aşının bulunması kişisel olarak beni memnun eder" dedi. "Aşı belki de nezle ve bazı diğer hafif belirtiler göstermeyi engellemeyecek" diyen Kamradt, "Aşının en azından solunum yetmezliği ve organlarda ağır hasarı engelleyeceği yönünde beklenti" olduğunu ifade etti.

Reuters,DW/MK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Biontech aşı için üretim kapasitesini artırıyor

Alman Biontech şirketi, koronavirüs aşısının klinik deneyleri başarılı olursa, aşıyı Marburg'da yeni satın aldığı tesiste üretecek. Ekim ayı sonunda gereken izinler için başvurunun yapılabileceği belirtiliyor.  

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