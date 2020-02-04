Koronavirüs vakaları artıyor, endişe büyüyor

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar Çin'de 425 kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı dünya genelinde alınan önlemler artıyor.

İsviçreli saat markası Swatch Grubu, Zürih'te düzenlenecek lüks saat fuarının koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Rusya‘da da koronavirüs nedeniyle bazı bölgelerde okulların kapatıldığını ve kamuya açık aktivitelerin iptal edildiği açıklandı.

Çin'de hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentinde de bir fuar merkezi koronavirüsten etkilenen hastalar için hastaneye dönüştürüldü. Hastalık nedeniyle Çin'de maske fiyatlarının yükseldiği ve halkın sosyal medyada buna tepki gösterdiği bildiriliyor.

Çin ulusal kadın hentbol takımı da Tokyo 2020 Olimpiyatları eleme maçlarına katılmama kararı aldı.

Çin'de ülke çapında koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının da 20 bini aştığı ifade ediliyor. Çin‘de son 24 saat içinde koronavirüse yakalanan 64 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e yükseldiği kaydedildi.

Vuhan'da hastaneye dönüştürülen bir spor salonu

Beylikdüzü‘nde virüs endişesi

Öte yandan İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne de gece saatlerinde gelen bir kadının halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurduğu ve tetkikleri yapıldıktan sonra hastanın müşahede odasında karantinaya alındığı belirtiliyor.

Hastanedeki görevli personelin maske taktığı ve hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu belirtildi.

Hong Kong'da ilk ölüm

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong kentinde de virüs nedeniyle 39 yaşındaki bir kişinin öldüğü bildirildi. Hong Kong, Filipinlerin ardından Çin'in dışında virüsten dolayı ölüm yaşanan ikinci yer oldu. Hong Kong'da vaka sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi.

Kentte virüsten ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine tüm kara ve deniz sınırları kapatıldı. Hong Kong'da hastanelerde çalışan görevlilerin Çin sınırının tamamen kapatılması talebi ile grev yaptığı ifade ediliyor.

Singapur'da koronavirüs vakası 24‘e yükseldiği ve bunların dördünün Singapur'da insandan insana bulaşma vakası olduğu bildirildi.

Güney Kore'de de bir kadına Tayvan'ı ziyaret ettikten sonra koronavirüs teşhisi konuldu. Japonya'da da 3 bin 711 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi bu gemideki bir yolcuda Hong Kong'da virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alındı.

ABD'de de virüs taşıyanların sayısının 11'e ulaştığı bildirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde de iki kişinin daha virüse yakalandığı ve eyalette koronavirüs vakalarının sayısının 10'a yükseldiği kaydedildi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, 24 ülkeye yayılmış durumda.

G-7 ülkeleri önlemleri artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 31 Ocak‘ta küresel acil durum ilan etmesi üzerine dünya genelinde koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Dünyanın gelişmiş sanayi ülkelerinin oluşturduğu G-7 ülkelerinin sağlık bakanları da hafta sonu koronavirüse karşı alınacak önlemleri telekonferans yoluyla düzenledikleri toplantıda ele aldı.

ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Almanya ve Japonya'nın sağlık bakanlarının katıldığı konferansta koronavirüse karşı önlemlerin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Reuters, AFP, DHA / SSB, HS

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