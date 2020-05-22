 Koronavirüs vaka sayısı 5,5 milyonu geçti | DÜNYA | DW | 26.05.2020

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DÜNYA

Koronavirüs vaka sayısı 5,5 milyonu geçti

Dünya çapında koronavirüs bulaşan insan sayısı beş buçuk milyonu geçti. Vakaların üçte ikisi Avrupa ve ABD’de.

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Dünya çapında koronavirüs bulaşan insan sayısı beş buçuk milyonu geçti. Fransız haber ajansı AFP’nin toplam vaka sayısının 5 milyon 505 bin 307 olduğunu duyurdu. Koronavirüs taşıyan insanların üçte ikisi Avrupa ve ABD'de yaşıyor. Sayılara göre dünya çapında koronavirüse yakalanan insanların sayısı son bir ay içinde iki katına çıktı. Sadece son 11 gün içinde kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyonu geçiyor.

Sadece Avrupa'da 2 milyon 47 bin 401 vaka ve 172 bin 824 ölüm kaydedildi. ABD'de ise vaka sayısı 1 milyon 662 bin 768, can kaybı ise 98 bin 223. Tüm dünyada yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2'ye bağlı olarak can verenlerin sayısı ise 346 bin 188. Gerçek sayıların ise resmi kayıtlardan daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Ülkeler bazında dünya çapında vaka sayısının en çok olduğu ülke ABD ve Brezilya'dan sonra Rusya. Rusya'da Salı günü bir gün içinde gerçekleşen en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. 24 saat içinde 174 kişi COVID-19’dan hayatını kaybederken toplam can kaybı 3 bin 807’ye yükseldi. Rusya'da toplam vaka sayısı ise 362 bin 342 oldu.

Symbolbild Impfstoff für Coronavirus

Aşı ve ilaç çalışmaları 9,5 milyar euroluk kaynak

Koronavirüse karşı küresel ittifak, aşı ve ilaç çalışmaları için yaklaşık 9,5 milyar euroluk kaynak oluşturdu. Açıklama Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafındn Salı günü Twitter üzerinden yapıldı. Von der Leyen 4 Mayıs tarihinde kişi, vakıf ve hükümetlerin katıldığı bir bir bağışçılar konferansı düzenlemiş ve konferansta 7,4 milyar euro toplanmıştı. İnisiyatifin amacı tüm dünyada aşı ve ilaç çalışmalarını ortaklaştırmak. Aşı ve ilaçlar üretildiği takdirde yoksul ülkeler de olmak üzere tüm ülkelere gönderilecek.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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