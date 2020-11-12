Koronavirüs vaka sayısı 55 milyona yaklaştı

Koronavirüs aşılarıyla ilgili haberler umutları arttırsa da vaka sayıları dünya genelinde tırmanmaya devam ediyor. Tespit edilen toplam vaka sayısı dünya genelinde 55 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir milyon 300 bini geçti.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında Johns Hopkins Üniversitesi‘nin verilerine göre ABD'de vaka sayısı 11 milyonu geçti. ABD en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. ABD'yi 8 milyon 8oo bin ile Hindistan, 5 milyon 800 bin ile Brezilya, bir milyon 930 bin ile Rusya ve bir milyon 910 bin ile Fransa izliyor.

ABD'de kısıtlamalar artıyor

ABD'de vakaların 11 milyonu geçmesiyle Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni önlemler alındı. Bu iki eyalette restoranların kapalı alanlarında yemek yemek yasaklandı.

ABD'nin en büyük üçüncü kenti Şikago'da şehir sakinlerinden 3 hafta evde kalmaları, zaruri olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun okulları kapatmaya hazırlandığı bildiriliyor. San Francisco’da kapalı mekanlarda yemek yenmesine ve spor salonlarına kısıtlama getirildi.

Kaliforniya eyaletinde ise en sıkı kısıtlamalar yürürlükte. Okullar ve barlar kapandı, restoranların sadece açık alanlarında yemek yenebiliyor. Maske takılması zorunlu hale getirildi.

İtalya’da son 24 saatte 27 bin 354 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 504 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 881’e, toplam can kaybı ise 45 bin 733’e ulaştı.

Rusya'da da vaka sayılarında en yüksek düzeye ulaşılması üzerine Sibirya'da zaruri olmayan işyerleri iki hafta süreyle kapatıldı.

Reuters, AP, AFP, DW/SSB, TY

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