Koronavirüs uyarısı: Kırmızı alarm vermeye başladık

Türkiye'de okulların açılmasına kısa bir süre kala uzmanlar koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek hem ailelere hem de çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, özellikle son 15 gündür vaka sayılarında çok ciddi bir artış olduğunu söyledi. Savaşçı önceki dönemde daha çok ayakta geçirilen hafif vakaların olduğunu söyleyerek, "Son 15 günde ise hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız ve yoğun bakım ihtiyacı olan, şu anda kliniklerde yoğun bakım yeri beklediğimiz hastalarımız mevcut" dedi.

Savaşçı durumun ciddiye gittiğini söyleyerek bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

"Bunun birinci öncelik nedeni; halen daha aşı yaptırmak istemeyen, aşı olmamış insanlarımız var. Hatta bir ailede anne-baba aşı yaptırıyor, 21 yaşındaki çocukları yaptırmamıştı. Aile çok üzülüyor, çocuğu yatırmak zorunda kaldık ve genel durumu kötüydü. Genel olarak vaka dağılımına baktığımızda 40 yaş altı vakalarımız çok yoğun. Özellikle 65 yaş üzerinde de iki doz inaktif aşı yapanlar da hastalanmaya, yoğun bakıma yatmaya başladı."

"Neredeyse tamamı Delta"

Vakaların neredeyse tamamının Delta varyantı olduğunu söyleyen Savaşçı, Delta'nın hem bulaş riskinin fazla olduğunu hem de aşıların koruyucuk oranlarının biraz düşük kaldığını kaydetti. "Kırmızı alarm vermeye başladık" diyen Savaşçı, şöyle devam etti:

"Yaz dönemi, personel izinleri, 2 yıldır sağlık çalışanlarında bir yorgunluk olmaya başladı. Halkımızda da vurdumduymazlık söz konusu olmaya başladı. En büyük tehlike ise aşı yaptıranlar arasında da kendini çok güvende hisseden bir kitle olmaya başladı."

"Okul servisinde birşey yenilmemeli"

Okulların açılmasıyla birlikte uyulması gereken kurallara dikkat çeken Savaşçı, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini söyleyerek özellikle okul servislerinde çocukların bir şey yiyip içmemelerini ve maskelerini çıkarmamaları gerektiğini söyledi. Klime yerine doğal havalandırma öneren doktor, koltuk tutacaklarının, elle temas edilen yüzeylerin her servisten sonra dezenfekte edilmesi gerektiğini hatırlattı.

"Çocuklarda vaka sayısı arttı"

18-20 yaşında yoğun bakımda gençler olduğunu söyleyen Savaşçı, "Çocuk vaka sayıları da arttı. 12 yaşın altını da korumak istiyorsak, toplumun bağışıklık düzeyini en üst seviyeye çıkarmamız gerekir. Birbirimiz ile temas etmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla biraz kurallara dikkat edemeyebiliyoruz. Hem kurallara dikkat edip hem de aşılarımızı yaptırmak zorundayız" diye konuştu.

Kronik rahatsızlığı olan çocuklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Çarman ise 12-16 yaş arasında olan ve kronik rahatsızlığı bulunan çocukların aşılarının en azından ilk dozlarını okullar başlamadan yaptırmalarını önerdi.

Doktor Hülya Çarman

12-16 yaş arasında olan ve kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara Sağlık Bakanlığı’nın aşı hakkı tanıdığını anlatan uzman. Dr. Hülya Çarman, şöyle konuştu:

“Kronik hastalıklardan kastımız astım, diyabet, böbrek hastalığı, otoimmün hastalıklar. Bu çocuklara aşı onayı var. 18 yaş üstü zaten aşılanıyor. Aileler aşıya ilgili, bizleri arayıp ‘aşı yaptıralım mı?’, ‘hangi aşıyı yaptıralım’ diye soruyorlar. Bebeklik aşıları konusundaki hassasiyetimizi koronavirüs aşılarında gösteriyoruz. Yaşı uygunsa, koşulları uyuyorsa özel bir alerjik reaksiyonu yoksa mutlaka aşı yapılmasını öneriyorum. Aşı olacak grupta olan çocukların aşılarının en azından ilk dozlarının okullar başlamadan yapılmasını öneriyorum. Çocuklarımızı daha güvenle okula göndereceğiz."

Çocukların koronavirüs tedavisine de dikkat çeken Çarman, "12 yaşından küçük çocuklara yetişkinlere verilen rutin koronavirüs tedavisi uygulanmıyor. 12-16 yaş arası aile onayıyla tedavi veriliyor. 16 yaş üzerinde normal yetişkin tedavisi uygulanıyor. Çocuklarımızın yüzde 90’ında da başka bir tedaviye ihtiyaç duyulmuyor. Hidrasyonu sağlamak, sıvı tüketimini artırmak, ateşi kontrol altında tutmak ve takibini yapmak önemli. Bunların dışında vitamin desteği verilebilir" dedi.

DHA / HT,JD

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