 Koronavirüs: Trump ve Pence hariç herkese maske | DÜNYA | DW | 12.05.2020

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DÜNYA

Koronavirüs: Trump ve Pence hariç herkese maske

Dünyada koronavirüse karşı mücadele sürüyor. ABD Başkanı Trump kendisi ve yardımcısı hariç tüm Beyaz Saray çalışanlarına maske zorunluluğu getirdi.

Fotoğrafta ABD başkanı Trump basın toplantısı düzenlerken görüntüleniyor

Mümkün olan en kısa sürede ABD'de yeniden normalleşme isteyen Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da tespit edilen koronavirüs vakalarını sorun olarak değerlendirmiyor.

Buna rağmen Trump, Beyaz Saray'da çalışanlara maske takma zorunluluğu getirdi. Bu uygulamaya kendisi ve yardımcısı Mike Pence ise dahil olmayacak. Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

ABD'de 23 bin 792 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyon 324 bin 488'e çıktı. COVID-19 nedeniylehayatını kaybedenler ise 985 artarak 79 bin 756'ya yükseldi.

New York eyaletinde normalleşme adımları

Fotoğrafta bomboş New York sokakları görünüyor

Milyonluk metropol New York hayalet bir kente dönüştü

ABD'de koronavirüsün en fazla vurduğu eyalet olan New York, Cuma gününden itibaren alınan tedbirleri gevşetmeye başlayacak. Sıkı koşullar altında normalleşme yönünde ilk adımların atılacağı belirtildi.

Ancak ilk etapta enfeksiyon sayılarında düşüş olan, hastanelerde yatak kapasitesi olan, ayrıca test yapabilecek ve sonrasında tedavi olanağı sağlayabilecek bölgelerde tedbirlerin gevşetilmesi öngörülüyor. Bu koşulları sağlayabilecek bölgelerde, bir denetleme komisyonunun gözetimi altında normalleşme adımlarının başlatılabileceği belirtildi.

Şu anda bu şartların, eyaletin kuzeyindeki üç taşra bölgesinde sağlanabildiği kaydedildi. 19 milyonluk eyalet nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı New York kentinde ise henüz bu şartların olmadığı ifade edildi. New York'ta şimdiye kadar enfekte olan kişilerin sayısı yaklaşık 330 bin. 26 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Almanya'da vaka sayıları artıyor

Fotoğrafta Almanya'daki maskeli bir kadın ve sokak müzisyeni görünüyor

Almanya'da tedbirler gevşetilmeye başlandı

Almanya'da tespit edilen koronavisü vaka sayısı 933 artarak 170 bin 508'e çıktı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saat içinde 116 kişi hayatını kaybetti. Hafta sonunda ülkede virüsün bulaşma katsayısında artış olduğu ve 1'in üzerine çıktığı açıklanmıştı. Salgının hız kesmesi için bu değerin 1'in altında seyretmesi gerekiyor. Pazar günü açıklanan veriye göre katsayı yeniden 1,13'e ulaşmıştı.

Çin'de bir yeni vaka tespit edildi

Çin'de sadece bir vaka tespit edildiği açklandı

Çin'de sadece bir vaka tespit edildiği açklandı

Çin, son 24 saat içinde bir yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu kişinin yurt dışından Çin'e giden bir kişi olduğu bilgisi verildi. Bir önceki gün bu sayının 17 olduğu belirtildi. Ülkede enfekte olmuş kişi sayısının 82 bin 919, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4 bin 633 olduğu belirtildi.

DW,dpa,Reuters,AFP/GA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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