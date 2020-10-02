Koronavirüs testi pozitif çıkan Trump hastanede tedavi altına alındı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkanlık Seçimlerine bir ay kala koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada 74 yaşındaki Başkan Trump’ın koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığının semptomlarını hafif bir şekilde gösterdiği, keyfinin yerinde olduğu ve "tedbir amacıyla, doktoru ve tıbbi uzmanların tavsiyesi" üzerine "önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi’ndeki başkanlık ofisinden çalışacağı" belirtildi.

Hastaneye gitmek üzere Beyaz Saray'ın bahçesinden yüzünde maske ile helikoptere binen Trump basın mensuplarına konuşmazken, Twitter hesabından Beyaz Saray’ın içerisinde çekilmiş bir video yayınlandı. Donald Trump söz konusu videoda kendinin ve koronavirüs testi pozitif çıkan eşi Melania Trump’ın durumunun "çok iyi" olduğunu söyledi.

Trump, hastaneye yatmasının ardından da yine Twitter hesabından, "İyi gidiyor bence. Herkese çok teşekkürler. SEVGİ" paylaşımında bulundu.

Trump’a deneysel antikor karışımı verildi

Başkan Trump’ın doktoru Sean Conley yaptığı ilk yazılı açıklamada, Trump'a Regeneron biyoteknoloji firmasına ait henüz deneme aşamasında olan bir antikor karışımı verildiğini belirtti. Başkan'ın "yorgun ama keyfinin yerinde olduğunu" aktaran Conley, Trump çiftinin bir grup uzman tarafından müşahade altında tutulduğunu bildirdi.

Conley daha sonra yaptığı ikinci bir açıklamada ise Trump’ın durumunun "çok iyi" olduğunu ve "ek oksijene ihtiyaç duymadığını" ancak "uzmanlarla yapılan konsültasyonlar sonucunda Remdesivir terapisine başlanmasına karar verdildiğini" söyledi. Bu bağlamda Başkan Trump'a ilk doz Remdesivir ilacının verildiği ve dinlendirildiği belirtiliyor.

Sean Conley, 50 yaşındaki First Lady Melania Trump’ın ise hastalığı "hafif öksürük ve baş ağrısı" ile geçirdiğini aktarırken, Trump çiftinin 14 yaşındaki oğulları Baron ile ailenin geri kalan üyelerinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de şu ana kadar 205 binden fazla insan hayatını kaybederken, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

AP,AFP / DÇÜ,ET

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