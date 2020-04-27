 Koronavirüs takip aplikasyonları: Hangi ülke salgını nasıl takip ediyor? | DÜNYA | DW | 28.04.2020

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DÜNYA

Koronavirüs takip aplikasyonları: Hangi ülke salgını nasıl takip ediyor?

Akıllı telefon uygulamarı ve dijital teknolojiler koronavirüse karşı yürütülen mücadelede bir çok ülkenin önemli silahı oldu. Hangi ülkenin nasıl bir dijital uygulamayla salgının seyrini takip ettiğini derledik.

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Avustralya

Avustralya'nın geliştirdiği akıllık telefon uygulaması, bireylerin COVID-19 teşhisi konmuş hastalarla temas edip etmediğini takip etmeyi amaçlıyor. Bluetooth sinyali kullanan COVIDSafe isimli uygulama sayesinde herhangi birisi virüse yakalanmış başka bir kişiye 15 dakikadan fazla süre 1,5 metreden fazla yaklaştığında sağlık yetkililerine uyarı gönderiliyor. Böylece virüsü taşıyan kişilerin kimlerle temas ettiği belirlenebiliyor.

Çin

Akıllı telefon uygulamaları Çin'in salgının muhtemel ikinci dalgasını engellemek adına yürüttüğü mücadelede önemli rol oynuyor. Kullanıcılar QR kodu talep edildiğinde QR kodu taratarak, sağlık durumları ve seyahat geçmişleri hakkında bilgi paylaşabiliyor. Ülkede yaşayanlar toplu taşıma araçlarına binmeden veya havalimanlarına girmeden, hatta kendi evlerinin bulunduğu siteye girmeden önce bu QR kodlarını taratarak bilgi paylaşmak zorunda. Uygulama kullanıcıların virüse yakalanmış kişilerle bir araya gelip gelmediğini takip edebiliyor. Uygulamada belirtilen farklı renkler kişinin ne ölçüde risk taşıdığını gösteriyor. Buna göre yeşil renk kullanıcının engelsiz şekilde hareket edebileceğine, sarı renk 7 gün, kırmızı renk ise 14 gün karantinaya alınması gerektiğine işaret ediyor.

İtalya

Kademeli olarak koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri hafifletmeyi planlayan İtalya, kimlerin virüs bulaşmış kişilerle temas ettiğini tespit edebilecek bir uygulama üzerinde çalışıyor. Özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği konusundaki endişelerin farkında oldukların belirten Teknoloji Bakanı Paola Pisano uygulamanın ülkeyi göreceli olarak normal hayata döndüreceğini söyledi.

Takip ve tıbbı desteği amaçlayan uygulama için şimdiye kadar hükümete teknoloji şirketleri tarafından yüzlerce teklif yapıldı, şuan değerlendirme aşaması devam ediyor. Uygulamayı kullanmak zorunlu olmayacak, gönüllülük esas olacak.

Güney Kore

Koronavirüs salgınıyla ilk karşılaşan ülkelerden olan Güney Kore, uyguladığı fazla test sayısıyla ve teknolojiyi kullanmasıyla salgını kontrol altına almada örnek gösteriliyor. Ülkedeki Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi'nin kullandığı sistem, akıllı telefonlar aracılığıyla yetkililerin koronavirüs bulaşmış kişilerin ve karantinadaki kişilerin hareketlerini takip etmesine imkan tanıyor. Güney Kore ayrıca karantina uyarılarını dikkate almayan kişilere elektronik bileklik takmaya başlayacak. Bilekliği takmayı reddeden kişiler ise barınma ücretini kendilerinin ödeyeceği başka bir mekanda karantinaya alınacaklar.

Hindistan

Hindistan hükümeti koronavirüs hastalarını takip etmeyi ve kimlerle temas ettiğini saptamayı hedefleyen AarogyaSetu isimli bir akıllı telefon uygulaması hayata geçirdi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre şimdiye kadar 75 milyon kişi uygulamayı telefonuna yükledi. 11 dilde hizmet veren uygulama Bluetooth sinyali sayesinden kullanıcıya bulunduğu bölgede koronavirüs vakası olup olmadığını bildiriyor.

Almanya

Başlangıçta yerli uygulamalar üzerinde duran Almanya daha sonra ibreyi Amerikan teknoloji devleri Apple ve Google'ın sağladığı altyapı imkanlarına çevirdi. Alman yapımı olan uygulama Pan-Avrupa Gizlilik Korumalı Yakın Takip (PEPP-PT) adını taşıyordu. Ancak uygulama verileri tek merkezde depolamasından dolayı veri güvenliği endişeleri yaratmıştı. Bu nedenle Apple ve Google'ın destek sağladığı merkezi olmayan bir yazılımda tercih kılındı. Bu şekilde veriler kullanıcının telefonunda depolanacak.

DW/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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