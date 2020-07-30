Koronavirüs sayıları tüm dünyada artıyor

Koronavirüs krizi yedinci ayını geride bırakırken, dünyanın çeşitli ülkelerinde kayıt altına alınan yeni tür koronavirüs vaka sayılarının arttığı gözleniyor. Perşembe günü itibarıyla dünya genelinde kaydedilen toplam koronavirüs vaka sayısı, 17 milyonu aşmış durumda. Salgın patlak verdiğinden bu yana virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 667 bin 218.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika listenin ilk beş sırasında yer alıyor. Can kaybı verilerine göre ise ABD, Brezilya, Birleşik Krallık, Meksika ve İtalya listenin en üst sıralarında.

Türkiye vaka sayısı bakımından dünya genelinde 17'nci, can kaybı bakımından ise 5 bin 659 ölüm ile 21'inci sırada.

Yüzde 40'a yakını ABD'de

Pandemiden en çok etkilenen ülke olan ABD'de ise virüs ivme kazanarak yayılmaya devam ediyor. Ülkede ölü sayısı 150 bini aşmış durumda. Dünyada kaydedilen korona vakalarının yüzde 40'a yakını ABD'de kayıt altına alınmış bulunuyor. Bu oran, yaklaşık 4 milyon 426 bin kişiye tekabül ediyor. Son 24 saatte 68 bin yeni vaka kayıt altına alındı.

Brezilya'da kaydedilen günlük vaka sayısıysa ABD'den daha yüksek. Ülkede yalnızca Çarşamba günü, 69 bini aşkın vaka kayıt altına alındı. Bu, şu ana kadar kaydedilen en yüksek günlük sayı olma niteliğini taşıyor. Ülkede kayıt altına alınan vaka sayısı 2 milyon 550 binden fazla, 90 bini aşkın kişiyse virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık uzmanları, Brezilya'da kayıt altına alınmayan vaka ve ölüm sayılarının ise çok daha yüksek olduğu görüşünde.

Aynı durum Hindistan için de geçerli. İnsani yardım kuruluşları, Hindistan'da şu ana kadar kayıt altına alınan 1 buçuk milyonu aşkın vaka sayısının gerçekçi olmadığı ve sayının hakikatte çok daha yüksek olabileceği görüşünde. Yalnızca Perşembe gününün ilk saatlerinde 50 bini aşkın yeni vaka kayıt altına alındı. Bu da ülkedeki günlük vaka sayısı açısından bir rekor niteliğinde.

Ortadoğu, Asya ve Okyanusya'da da sayılar artıyor

Nisan ayında alınan toplumsal önlemlerin sonuç verdiğini açıklayan Avustralya'da da vaka sayısı yükseliyor. Ülke pandeminin yavaşlatıldığını açıklayarak alınan önlemleri gevşetmişti. O dönemde ülkede gerçekten de günlük vaka sayısı iki basamaklı sayılarla sınırlıydı. Ancak önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte sayılar yeniden artmaya başladı. Özellikle ülkenin büyük kentlerinden Melbourne'deki vaka artış hızı endişe verici.

Avustralya sağlık makamları hafta başında günde yaklaşık 550 vaka ve 10 ölümün kayıt altına alındığını duyurdu. Bu sayılar, salgın patlak verdiğinden bu yana en yüksek sayı olma özelliğini taşıyor. Buna rağmen Avustralya hükümeti, virüsün durdurulması noktasında iyimser bir tablo çiziyor.

Son günlerde vakaların ciddi biçimde arttığı ülkeler arasında Japonya ve İsrail de yer alıyor. Japon televizyon kanalı NHK'nın aktardığına göre, 24 saat içerisinde bini aşkın yeni vaka kayıt altına alınmış bulunuyor. Japonya'da şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı ise 11 bin 861. Bu sayının yarısının yalnızca bu ay içerisinde kayıt altına alınması dikkat çekiyor.

İsrail'de ise günlük yeni enfeksiyon sayısı 2 binin üzerinde. Pandeminin gidişatı, ülkede hükümet karşıtı protesto eylemlerinin patlak vermesine yol açtı. Özellikle Tel Aviv kentinde binlerce vatandaş sokaklara çıkarak hükümetin korona krizini yönetme şeklini protesto etti. Eylemciler, Netanyahu hükümetinin süreci yönetmede yetersiz kaldığını savunuyor.

DW / BÜ,ET

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