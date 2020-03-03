 Koronavirüs salgınında ölü sayısı artıyor | AVRUPA | DW | 04.03.2020

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AVRUPA

Koronavirüs salgınında ölü sayısı artıyor

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 198’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 93 bin 158’e yükseldi.

Salgın yayılıyor

Salgın yayılıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 198, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 93 bin 158’e yükselirken, 50 bin 690 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 222 arttı.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hız yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79’a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502’ye çıktı.

Öte yandan, İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77’ye, vaka sayısı ise 2 bin 336’ya çıktı. Bu sayılara göre, İran’da 24 saatte vaka sayısı 835 artarken; 11 kişi de yaşamını yitirdi.

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Bilim dünyası koronavirüs aşısı için yarışıyor

Orta Avrupa'da artış

Virüsün hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da dün 165 olarak duyurulan vaka sayısı bugün 203'e yükseldi. Öte yandan Fransa'da 212 kişide virüs tespit edildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 165 kişide virüs tespit edildiği; bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Almanya’da henüz koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Polonya'da bir kişide çıktı

Polonya’da bir kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, yerel medyadaki haberleri doğruladı.

Virüs taşıdığı tespit edilen kişinin, Zielona Gora kentinde yaşadığı belirtildi. Hastanın yaşı ve kimliği henüz açıklanmazken; virüsün nasıl bulaştığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından Polonya’da ilk koronavirüs teşhisi ortaya çıkmış oldu.

DHA, DW / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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