Koronavirüs salgını zenginlere yaradı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomileri dar boğazdan geçerken istihdam piyasasında kısa çalışma ödeneği ve işsizlik gündeme damga vurdu. Ancak salgından karlı çıkanlar da var.

Danışmanlık firması PwC ve İsviçre banksı UBS'in hazırladığı bir rapora göre Temmuz ayı sonu itibarıyla dünyadaki 2 bin 189 milyarderin toplam varlığı 10.2 trilyon dolara (8.7 milyar euro) yükselerek rekor kırdı. Bu rakam Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının iki katından fazlasına tekabül ediyor.

Rapora göre 2019 yılında toplam varlıklar 8.9 trilyon dolar seviyesindeydi. Son 25 yılda bu toplam varlık rakamının 10 kat arttığı belirtildi.

Raporda süper zenginlerin varlıklarındaki artışın nedenleri borsalarda yaşanan yükseliş ve yatırım yapılan teknoloji ile sağlık sektöründe yaşanan hızlı büyüme olarak gösterildi.

Milyarderlerin toplam varlıkları hesaplanırken hisse senedi ve şirket hissesi ile emlak, nakit ve lüks mallar hesap edilerek borçlar düşüldü.

Almanya’da milyarder sayısı arttı

Almanya'da "süper zengin" olarak tanımlanan milyarderlerin net varlıkları toplam 595.9 milyar dolar seviyesine geldi. Mart 2019'da 500.9 milyar dolar seviyesindeydi. Ülkedeki milyarderlerin sayısı 114'ten 119'a yükseldi.

Milyarderlerin varlığı en fazla yüzde 46 ile teknoloji, yüzde 12 ile sağlık sektörü ve yüzde 11 ile finans sektöründe artış gösterdi.

Almanya'da geleneksel olarak yüksek servet çevrelerinde fazla değişiklik olmadığını belirten UBS Varlık Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) Maximilian Kunkel, durumun değiştiğini belirterek "Covid-19 teknoloji ve sağlık sektörü gibi inovasyon gerektiren alanlardaki ortalama üstü varlık büyümesini artırıyor ve servette kaymaya neden oluyor” dedi.

Rapor için PwC ve UBS 43 ülkeden 2 bin 189 milyarderin verisi incelendi, 60 milyarderle söyleşi yapıldığı belirtildi.

dpa / SSB, TY

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