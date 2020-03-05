 Koronavirüs: NBA seyircisiz maçlara hazırlanıyor | SPOR | DW | 07.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

SPOR

Koronavirüs: NBA seyircisiz maçlara hazırlanıyor

NBA yönetimi ligdeki takımlara mektup göndererek, seyircisiz müsabakalara hazır olunmasını talep etti. Süperstar LeBron James ise boş salonda basketbol oynamayacağını dile getirdi.

LeBron James

LeBron James

Spor müsabakalarını etkileyen koronovirüs salgını nedeniyle dünyanın en önemli basketbol organizasyonu NBA’de (Kuzey Amerika Profesyonel Basketbol Ligi) karşılaşmaların seyircisiz oynanması gündemde.

Amerikan ESPN televizyonunun verdiği bilgiye göre NBA yönetimi, ligde mücadele veren 30 takıma bir uyarı metni göndererek, önümüzdeki günlerde müsabakaların seyircisiz oynanma olasılığına hazır olunmasını talep etti. İlgili mektupta ayrıca, takımların gerekli formaliteleri tamamlamaları talep edildi.

LeBron James: Seyircisiz maça çıkmam

NBA’in ve dünya basketbolunun süperstarlarından, Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers’in oyuncusu LeBron James ise söz konusu planlara sert bir dille karşı çıktı. Takımının, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks’ı 113-103 yendiği karşılaşmanın ardından konuya dair soruları yanıtlayan James, "Ben parkeye çıktığım zaman salonda seyirci yoksa oynamam. Bugüne dek hiç seyircisiz bir maçta oynamadım. Bu oyunu takım arkadaşlarım için olduğu kadar seyirciler için oynuyorum. Olayın özü bu değil mi?" dedi.

NBA yönetiminin kulüplere gönderdiği mektuba göre, maçların seyircisiz oynanması kararlaştırıldığı takdirde, salona müsabakalar için orada bulunması şart olan kişiler dışında kimse giremeyecek. Ayrıca böyle bir durumda, salonda bulunanların ateşlerinin de takımların yetkililerince ölçülmesi isteniyor.

Halihazırda oynanan maçlarda ise salonda bulunan herkesin birbiri ile el temasından kaçınması ve oyuncuların tişörtlere ve topların üzerine imza atmak için başka birinin elinden kalem almaması tavsiye ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) son verilere göre 338 koronavirüs hastası bulunuyor. 14 kişi ise söz konusu salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

SID / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

UEFA Champions League | Real Madrid - Manchester City | Coronavirus Atemschutz

Spor dünyası koronavirüs tehdidinde 05.03.2020

Dünyayı saran ölümcül koronavirüs, EURO 2020 ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesine neden olabilir.

USA Kobe Bryant Gedenkstätte am Staples Center in Los Angeles

Kobe Bryant'ın cesedi teşhis edildi 29.01.2020

Helikopter kazasında kızı ile birlikte ölen efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın cesedi teşhis edildi. Aynı kazada ölen 13 yaşındaki kızının cesedi ise adli tıpta inceleniyor.

England Ankunft Donald Trump

First Lady LeBron James'e arka çıktı 05.08.2018

ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump, eşinin Twitter üzerinden dalga geçtiği NBA yıldızı LeBron James'e arka çıktı.

Reklam

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  