 Koronavirüs: Karantinada çocuklara şiddet endişesi  | DÜNYA | DW | 11.05.2020

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DÜNYA

Koronavirüs: Karantinada çocuklara şiddet endişesi 

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Münch, karantinanın çocukların aile içi şiddete hedef olma olasılığını artırmasından endişe ettiklerini söyledi. 

Fotoğrafta karantinadaki bir çocuk evinin camından bakarken görünüyor

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, pandemi döneminde çocukların ev içi şiddet mağduru olabileceklerine ilişkin endişeli olduklarını ifade etti. Münch şu ana kadar emniyet verilerinde ev içi şiddet ve cinsel istismar vakalarının artığına dair bir bulgu olmasa da izolasyon ve stres faktörlerinin çocuklara yönelik şiddeti artırma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. 

Alman hükümetinin cinsel istismarla mücadelen sorumlu yetkilisi Johannes-Wilhelm Rörig de izolasyonla çocuklar için aile içi şiddet tehlikesinin arttığını belirterek, önlemlerde gevşemelere rağmen anaokulu ve kreşlerin hala kapalı olması nedeniyle çocukların yardım talep edebilecekleri uzmanlarla iletişimlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

Rörig, acil yardım hatlarının aranma oranlarında dikkate değer bir artış görülmemesinin ise çocukların sürekli bir göz hapsi altında tutuluyor ve korkuyor olma ihtimaline bağlı olabileceği yönündeki endişesini dile getirdi. 

Erkekler COVID-19'a karşı neden daha dirençsiz?

Fotoğrafta maskeli bir kadın ve bir erkek görünüyor

Erkekler kadınlara göre daha fazla COVID-19'a yakalanıyor

European Heart Journal dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bunda kanda bulunan enzimlerden ACE2’nin erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek seviyede olması rol oynuyor olabilir.

Koronavirüs, hücrelere sızabilmek için ACE2’ye ihtiyaç duyuyor. Araştırmada, kalp yetmezliği, diyabet veya böbrek hastalıkları için kullanılan, ACE inhibitörleri olarak bilinen ilaç grubunun ise ACE2 seviyesini artırarak hastayı koronavirüse karşı daha dirençsiz hale getirdiğine yönelik bulguların olmadığı belirtildi. 

Güney Kore’de ikinci dalga endişesi

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Güney Kore koronavirüsü nasıl yavaşlattı?

Güney Kore'de Pazar gecesi itibarıyla 35 yeni vakanın tespit edildiği, bunlardan 29’unun gece klüpleri ve barlar giden kişilerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Başkent Seul’un Itaewon semtindeki eğlence mekanlarına giden 2 bin 450’den fazla kişiye test yapıldığı, yetkililerin yaklaşık 3 bin kişiye ise hâlâ ulaşmaya çalıştığı kaydedildi. 

Seul belediye başkanı Park Wo-soon, kişisel verilerinin korunacağını taahhüt ederek, gece klüplerine gidenlerin bir an önce test yaptırması çağrısında bulundu. Park, virüsün Seul’a nüfuz etmiş olma ihtimalinin tüm Kore halkını risk altında bırakacağına dikkat çekti.

Yeni vakalarla birlikte ülkede kaydedilen vaka sayısı 10 bin 909’a yükseldi. 

Koronavirüs: "Henüz ortasındayız, bitmedi"

Fotoğrafta korona önlemlerini protesto edenler görünüyor

Hafta sonunda tedbirlere karşı gösteriler düzenledi

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Pazar akşamı kamu televizyonu ZDF'te katıldığı programda, salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan, hafta sonunda koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestolara atıfla, halka salgına karşı mücadelede birlik olma çağrısında bulundu.

Virüsün bulaşma hızını azaltmak için getirilen kısıtlayıcı tedbirlere karşı "haklı tartışmaların" yapıldığını belirten Spahn, "özgür bir ülkeye bu tartışmaların da dahil olduğunu" söyledi. 

Spahn, düzenlenen protesto gösterilerinde görüldüğü gibi kimilerinin halkı ayrıştırıcı tutum sergilediğini kaydetti. Korona krizi nedeniyle toplumdaki kutuplaşmanın da arttığını söyleyen Spahn uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı salgına ilişkin, "hâlâ tam içindeyiz, bitmiş değil" ifadesini kullandı. Bu nedenle de Almanya’da yaşayanların birlik olmasının önemli olduğunu ifade etti. Bakan, mücadelede ancak hep birlikte başarı sağlanabileceğini belirtti. 

Berlin, Stuttgart ve Münih'in de aralarında bulunduğu birçok kentte Cumartesi günü gösteriler düzenlenmiş, salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler protesto edilmişti.  

Kardiyologdan futbolculara uyarı

Fotoğrafta maske takılmış bir futbol topu görünüyor

Yüksek performans sporlarını yapanlar da risk altında

Alman kardiyolog Tienush Rassaf, koronavirüs tespit edilmemesine rağmen koronavirüs bulaşmış profesyonel futbolcuların kalp rahatsızlıkları geçirebileceği uyarısı yaptı.

Essen Üniversite Hastanesi'nden kardiyolog Rassaf, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "tüm testlere rağmen, eninde sonunda bir risk kalıyor" dedi. 

Kalp rahatsızlığı olanların COVID-19 hastalığına karşı risk taşıdığının bilindiğini ifade eden kardiyolog, aynı şekilde SARS-CoV-2’nin de hayati tehlike yaratan kalp rahatsızlığına yol açabileceğini söyledi. 

Yüksek performanslı sporların, vücutta bir strese yol açtığını belirten kardiyolog, bu tür sporları yapan kişilerin vücudunda da bu stresin olduğunu belirtti. Vücudun savunma mekanizmasının belirli anlarda zayıfladığını belirten kardiyolog Rassaf bu nedenle virüs bulaşması durumunda da organların zarar görebileceğini ifade etti.

Rassaf, Bundesliga’da çok özenli şekilde testlerin yapıldığını ancak bu kadar çok sayıda kişiye virüs bulaşmayacağından yola çıkılmasının zor olduğunu kaydetti. 

Kardiyolog, virüs bulaşmış ancak septom göstermeyen bir sporcunun iki hafta boyunca hiçbir sporu yapmaması gerektiğini, semptom göstermişse en az dört hafta spordan kaçınılması gerektiğini belirtti. 

İnterpol'den sahtecilik uyarısı

Fotoğrafta aşı tutan bir sağlık çalışanı görünüyor

İnterpol suç şebekelerinin pandemiye göre şekillendiğini belirtiyor

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, suçluların yeni tip koronavirüse karşı bulunacak ilacı çıkarlarına kullanabileceği uyarısı yaptı. 
İyileşme ya da virüsün etkisini azaltmayı sağlayacak bir ilacın bulunması durumunda söz konusu ilacın sahtesinin yasa dışı ticaretinin yapılabileceğine dikkat çekildi.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan İnterpol Genel Sekreteri Jürge Stock,  maske ve koruyucu malzemelerde benzer sahteciliklerin yapıldığını ifade etti.
"Bir aşı bulunduğu zaman küresel çapta büyük bir dalga oluşacak" diyen Stock, suç faaliyetlerinin pandemiye göre şekillendiğini ifade etti.  

İspanya ve Belçika kısıtlamaları gevşetiyor

Fotoğrafta İspanya'da koşu yapan insanlar görünüyor

Avrupa'nın koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri İspanya ve Belçika bugünden itibaren sıkı sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı.

Yeni enfeksiyon ve ölü sayılarının düşmeye başlamasıyla her iki ülke de iki aydır süren sokağa çıkma yasaklamalarını gevşeterek, normalleşme yönünde ilk adımlarını attı.

47 milyonluk nüfusa sahip İspanya'da halkın yarısı ilk etapta, sıkı sosyal mesafe tedbirleri altında sokağa çıkabilecek. Restoranların sıkı kurallar altında açılmalarına izin verildi. Aynı aileden olanlar, 10 kişiye kadar bir araya gelebeilecek. Ancak ikinci bir enfeksiyon dalgası endişesi nedeniyle Barcelona ve Madrid'de sokağa çıkma kısıtlamaları henüz kaldırılmadı.

Belçika'da ise dükkanlar yeniden açıldı ancak restoran, bar ve cafeler kapalı kalmaya devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı karantina altında değil

Fotoğrafta ABD Başkan Yardımcısı Pence görünüyor

Pence, Beyaz Saray'daki çalışmalarına devam ediyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, birlikte çalıştığı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen, karantina altına alınmadı. Pence'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı'nın sağlık biriminden gelen tavsiyelere uyduğu ancak karantinada olmadığı belirtildi.

Pence'in test sonucunun negatif çıktığı bilgisi verildi. Geçen haftalarda Pence'in sözcülerinden Katie Miler'in testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Pandemiye yönelik danışmanlık veren Beyaz Saray'ın en üst düzey viroloğu Anthony Fauci ise Pence'in aksine testi negatif çıktığı halde hafta sonundan bu yana evinde karantina altında.

© Deutsche Welle Türkçe

GA/JD/SÖ

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