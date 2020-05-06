 Koronavirüs: İspanya ve Belçika normalleşme adımları atıyor | DÜNYA | DW | 11.05.2020

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DÜNYA

Koronavirüs: İspanya ve Belçika normalleşme adımları atıyor

Avrupa'nın salgından en fazla etkilenen ülkeleri yeniden normale dönmeye başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Pence karantinaya girmedi. Koronavirüs salgını ile ilgili günün gelişmeleri...

Fotoğrafta İspanya'da koşu yapan insanlar görünüyor

İspanya ve Belçika kısıtlamaları gevşetiyor

Avrupa'nın koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri İspanya ve Belçika bugünden itibaren sıkı sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı.

Yeni enfeksiyon ve ölü sayılarının düşmeye başlamasıyla her iki ülke de iki aydır süren sokağa çıkma yasaklamalarını gevşeterek, normalleşme yönünde ilk adımlarını attı.

47 milyonluk nüfusa sahip İspanya'da halkın yarısı ilk etapta, sıkı sosyal mesafe tedbirleri altında sokağa çıkabilecek. Restoranların sıkı kurallar altında açılmalarına izin verildi. Aynı aileden olanlar, 10 kişiye kadar bir araya gelebeilecek. Ancak ikinci bir enfeksiyon dalgası endişesi nedeniyle Barcelona ve Madrid'de sokağa çıkma kısıtlamaları henüz kaldırılmadı.

Belçika'da ise dükkanlar yeniden açıldı ancak restoran, bar ve cafeler kapalı kalmaya devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı karantina altında değil

Fotoğrafta ABD Başkan Yardımcısı Pence görünüyor

Pence, Beyaz Saray'daki çalışmalarına devam ediyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, birlikte çalıştığı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen, karantina altına alınmadı. Pence'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı'nın sağlık biriminden gelen tavsiyelere uyduğu ancak karantinada olmadığı belirtildi.

Pence'in test sonucunun negatif çıktığı bilgisi verildi. Geçen haftalarda Pence'in sözcülerinden Katie Miler'in testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Pandemiye yönelik danışmanlık veren Beyaz Saray'ın en üst düzey viroloğu Anthony Fauci ise Pence'in aksine testi negatif çıktığı halde hafta sonundan bu yana evinde karantina altında.

© Deutsche Welle Türkçe

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