Koronavirüs ile mücadelede ülkeler hangi önlemleri aldı?

Dünya çapında hızla yayılan COVID-19 salgını pek çok ülkede can kaybına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSO), hastalığın merkezinin Avrupa olduğunu belirtirken İtalya’dan sonra İspanya ve Fransa da önlemlerini sıkılaştırdı. Peki devletlerin korona ile mücadele kapsamındaki önlemleri nasıl? İşte bazı örnekler:

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, normalde ülkede rastlanması zor sıkı tedbirlere başvurulduğunu kaydederken, vatandaşları hem sosyal ilişkileri karşılıklı asgariye indirmeye hem de önlemlerin uygulanabilmesi ve salgının yayılmasının yavaşlatılabilmesi için dayanışmaya davet etti. Almanya’da okullar, yuvalar ve üniversiteler kapatıldı. Gıda ve temizlik malzemesi satan dükkanlar ile bankalar ve sağlık merkezleri ile benzin istasyonları açık. Spor ve eğlence merkezleri ile tiyatro ve müzeler ise kapalı. Restoranlar ise sadece belli saatlerde açabiliyor. Ülkedeki koronavirüs vakası Robert Koch Enstitüsü'nün rakamlarına göre 6 bin. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı da giderek artıyor. Şimdilik sokağa çıkma yasağı uygulaması yok, ancak pek çok fabrika ve işletme ya üretimine ara veriyor ya da çalışanlarının evden çalışmasını sağlıyor. Sınırlarda ise sıkı kontroller yapılıyor.

TÜRKİYE dekoronavirüs vakası görülen ülkelerden biri. Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgilere göre Pazartesi akşamı itibarıyle COVID-19 hastalığına yakalananların sayısı 47. Türkiye'de de koronavirüse karşı önlemler sıkılaştırıldı. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre 16 Mart Pazartesi gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nisan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Türkiye'de önlemler artırıldı

FRANSA’da 17 Mart Salı öğleden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Vatandaşlar sadece alışverişe veya hekime gitmek için dışarıya çıkabiliyor. Ayrıca yuvalar ve okullar kapalı olduğu için çocuklara bakmak zorunda kalanlar ile yaşlı veya bakıma muhtaç aile üyeleriyle ilgilenenler yasak kapsamı dışı tutuluyor. İlk aşamada iki hafta sürmesi öngörülen yasağı delenleri para cezası da bekliyor. Keyfi olarak sokağa çıkanlara Fransız polisinin 135 euroya kadar para cezası kesebileceği açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin içinde bulunduğu durumu savaşa benzetti. Fransa’da yeni tip koronavirüsün yaygın olduğu bölgelerdeki hastanelerin yükünü hafifletmek için ordunun da destek olacağı ve hastaların transferinde görev alacağı duyuruldu. Fransa’da koronavirüs bulaşmış kişi sayısı 7 bine yaklaşırken COVID-19'dan ölen kişi sayısının 148 öldüğü bildiriliyor.

İNGİLTERE koronavirüs ile mücadelede şimdiye kadar çekimser davranmasıyla dikkat çekiyor. İngiliz hükümeti, salgınla mücadelede önce küçük adımlarla hareket edileceğini, böylece radikal önlemlerle şimdi bastırıp, sonbahar aylarında daha tehlikeli biçimde geri dönüşünün engellenmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Ülkede şimdilik okulların ve barların kapatılması öngörülmedi. Başbakan Boris Johnson, vatandaşları sosyal ilişkileri, seyahatleri, ziyaretleri ve kitlesel etkinliklere gitmeyi azaltmaya çağırdı. Büyük Britanya'da hafta başında açıklanan teyitli rakamlara göre bin 500 kronavirüs vakası bulunuyor. Ancak hükümetin sağlık danışmanı Patrick Valance ülkede koronavirüs bulaşan kişilerin sayısının 55 bin olabileceğini tahmin ediyor. Vallance, parlamentoda yaptığı konumada hedeflerini de ölü sayısını 20 binin altında tutmak olduğunu dile getirdi.

İTALYA ise Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke. Ülkede COVID-19'dan ölen kişi sayısı 2 binin üzerinde. Ülkede 28 bin kişiye de virüsün bulaştığının tespit edildiği bildiriliyor. Ülkede hayat uzun süredir felce uğramış durumda, sadece zaruri hallerde vatandaşların evini terketmesi mümkün. Zaruri ihtiyaçların karşılandığı dükkanlar ve işletmeler hariç hemen hemen bütün işyerleri kapalı. İtalya, önlemleri yavaş yavaş sıkılaştırken diğer ülkelerin İtalya örneğinden yola çıkarak daha radikal tedbirlere başvurduğu dikkat çekiyor.

Madrid'de koronavirüs yüzünden sokaklar boş

İSPANYA’da ise sokağa çıkma yasağı hafta sonundan bu yana geçerli. İspanyol polisinin yasağı kontrol etmek için insansız hava araçları da (İHA) kullandığı açıklandı. İspanya’nın başkenti Madrid salgından en çok etkilenen kent. Halkın hoparlörlü hava araçlarıyla bilgilendirildiği ve vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısı yapıldığı bildiriliyor. Sokağa çıkma yasağı uygulaması başladığından beri İspanya’da sokakların boş olduğu da gelen haberler arasında. İspanya’da da vatandaş sadece alışverişe, eczaneye, doktora veya işe gidiyorsa evinden çıkabiliyor. İtalya’dan sonra koronavirüsün en çok etkilendiği Avrupa ülkesi İspanya. Ülkede COVID-19'dan 500 kişi ölürken hastalığın tespit edildiği kişi sayısı da 11 bin.

AVUSTURYA da vatandaşlarının dolaşım ve toplanma özgürlüğüne ciddi sınırlamalar getirdi. Hafta başından beri kayak merkezleri, lokantalar, barlar ve mağazalar kapalı, temel ihtiyaç malzemelerinin sağlandığı market ve eczaneler açık. Orada da vatandaşlar sadece alışveriş veya işe giderken evden çıkabiliyor. Dolaşmaya izin var, ancak beş kişiyi aşmamak şartıyla. Sokağa çıkma yasağını delenleri ciddi para cezası bekliyor. Şimdilik bu radikal tedbirler sadece bir hafta için uygulamada. Avusturya'da koronavirüs yüzünden üç kişi hayatını kaybetti, bin 132 de vaka tespit edildi.

İSRAİL, yeni tip koronavirüs ile mücadelede terörle mücadeledeki teknolojileri kullanıyor. Hastaların ve şüphelilerin yerinin telefonları üzerinden tespit edildiği ve yine karantina altına alınmalarının ve denetiminin yine cep telefonları üzerinden yapıldığı kaydediliyor. Ayrıca virüs tespit edilenler ile onlarla görüşenlerin yerinin de yine cep telefonu ile belirendiği bildiriliyor. Bu kişilerin cep telefonlarından aranarak evlerinden çıkmaması ve test gerekliliğinin iletildiği kaydediliyor. İsrail, ayrıca boş otelleri de hafif derece hasta olanların yatırılabileceği hastanelere dönüştürülmesini planlıyor. Bugünden itibaren sahile, parklara, oyun bahçelerine ve alışveriş merkezlerine gitmek de yasak. İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs tespit edilen vaka sayısını 300 olarak verirken, can kaybı olmadığını açıkladı.

ABD, koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa’ya seyahatleri durdurdu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ile devamlı oturumu bulunanlar ülkeye giriş yapabiliyor. Giriş yapar yapmaz da sağlık kontrolünden geçmek ve 14 gün de evlerinde izole yaşamak zorundalar. ABD Başkanı Donald Trump, vatandaşları on kişiden fazla gruplar halinde toplanmamaya zorunlu değillerse seyahat etmemeye ve dışarda yemek yememeye davet etti. ABD’de şimdiye kadar 3 bin vaka ile 60 ölüm olduğu haber veriliyor.

FİLİPİNLER’de de bugünden itibaren olağanüstü durum ilan edildi. Hükümetin, olağanüstü hal ilanı ile koronavirüsle mücadelede gerekli maddi kaynakların kullanılmasın için resmi çerçeveyi sağladığı bildiriliyor. Ülkedeki en büyük ada olan ve 100 milyon insanın yaşadığı Luzon'da bir ay boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Okulların kapandığı, toplu taşımanın durduğu da haber veriliyor. Cuma gününden itibaren de iç hatlardan sonra dış hat uçuşlarının da iptal edildiği kaydedildi. Ülkede tespit edilen yeni tip virüs vakası 187, 12 kişinin de virüsün yol açtığı hastalık sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.

dpa / ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe