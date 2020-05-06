Koronavirüs: "Henüz ortasındayız, bitmedi"

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Pazar akşamı kamu televizyonu ZDF'te katıldığı programda, salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan, hafta sonunda koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestolara atıfla, halka salgına karşı mücadelede birlik olma çağrısında bulundu.

Virüsün bulaşma hızını azaltmak için getirilen kısıtlayıcı tedbirlere karşı "haklı tartışmaların" yapıldığını belirten Spahn, "özgür bir ülkeye bu tartışmaların da dahil olduğunu" söyledi.

Spahn, düzenlenen protesto gösterilerinde görüldüğü gibi kimilerinin halkı ayrıştırıcı tutum sergilediğini kaydetti. Korona krizi nedeniyle toplumdaki kutuplaşmanın da arttığını söyleyen Spahn uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı salgına ilişkin, "hâlâ tam içindeyiz, bitmiş değil" ifadesini kullandı. Bu nedenle de Almanya’da yaşayanların birlik olmasının önemli olduğunu ifade etti. Bakan, mücadelede ancak hep birlikte başarı sağlanabileceğini belirtti.

Berlin, Stuttgart ve Münih'in de aralarında bulunduğu birçok kentte Cumartesi günü gösteriler düzenlenmiş, salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler protesto edilmişti.

Kardiyologdan futbolculara uyarı

Yüksek performans sporlarını yapanlar da risk altında

Alman kardiyolog Tienush Rassaf, koronavirüs tespit edilmemesine rağmen koronavirüs bulaşmış profesyonel futbolcuların kalp rahatsızlıkları geçirebileceği uyarısı yaptı.

Essen Üniversite Hastanesi'nden kardiyolog Rassaf, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "tüm testlere rağmen, eninde sonunda bir risk kalıyor" dedi.

Kalp rahatsızlığı olanların COVID-19 hastalığına karşı risk taşıdığının bilindiğini ifade eden kardiyolog, aynı şekilde SARS-CoV-2’nin de hayati tehlike yaratan kalp rahatsızlığına yol açabileceğini söyledi.

Yüksek performanslı sporların, vücutta bir strese yol açtığını belirten kardiyolog, bu tür sporları yapan kişilerin vücudunda da bu stresin olduğunu belirtti. Vücudun savunma mekanizmasının belirli anlarda zayıfladığını belirten kardiyolog Rassaf bu nedenle virüs bulaşması durumunda da organların zarar görebileceğini ifade etti.

Rassaf, Bundesliga’da çok özenli şekilde testlerin yapıldığını ancak bu kadar çok sayıda kişiye virüs bulaşmayacağından yola çıkılmasının zor olduğunu kaydetti.

Kardiyolog, virüs bulaşmış ancak septom göstermeyen bir sporcunun iki hafta boyunca hiçbir sporu yapmaması gerektiğini, semptom göstermişse en az dört hafta spordan kaçınılması gerektiğini belirtti.

İnterpol'den sahtecilik uyarısı

İnterpol suç şebekelerinin pandemiye göre şekillendiğini belirtiyor

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, suçluların yeni tip koronavirüse karşı bulunacak ilacı çıkarlarına kullanabileceği uyarısı yaptı.

İyileşme ya da virüsün etkisini azaltmayı sağlayacak bir ilacın bulunması durumunda söz konusu ilacın sahtesinin yasa dışı ticaretinin yapılabileceğine dikkat çekildi.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan İnterpol Genel Sekreteri Jürge Stock, maske ve koruyucu malzemelerde benzer sahteciliklerin yapıldığını ifade etti.

"Bir aşı bulunduğu zaman küresel çapta büyük bir dalga oluşacak" diyen Stock, suç faaliyetlerinin pandemiye göre şekillendiğini ifade etti.

İspanya ve Belçika kısıtlamaları gevşetiyor

Avrupa'nın koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri İspanya ve Belçika bugünden itibaren sıkı sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı.

Yeni enfeksiyon ve ölü sayılarının düşmeye başlamasıyla her iki ülke de iki aydır süren sokağa çıkma yasaklamalarını gevşeterek, normalleşme yönünde ilk adımlarını attı.

47 milyonluk nüfusa sahip İspanya'da halkın yarısı ilk etapta, sıkı sosyal mesafe tedbirleri altında sokağa çıkabilecek. Restoranların sıkı kurallar altında açılmalarına izin verildi. Aynı aileden olanlar, 10 kişiye kadar bir araya gelebeilecek. Ancak ikinci bir enfeksiyon dalgası endişesi nedeniyle Barcelona ve Madrid'de sokağa çıkma kısıtlamaları henüz kaldırılmadı.

Belçika'da ise dükkanlar yeniden açıldı ancak restoran, bar ve cafeler kapalı kalmaya devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı karantina altında değil

Pence, Beyaz Saray'daki çalışmalarına devam ediyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, birlikte çalıştığı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen, karantina altına alınmadı. Pence'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı'nın sağlık biriminden gelen tavsiyelere uyduğu ancak karantinada olmadığı belirtildi.

Pence'in test sonucunun negatif çıktığı bilgisi verildi. Geçen haftalarda Pence'in sözcülerinden Katie Miler'in testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Pandemiye yönelik danışmanlık veren Beyaz Saray'ın en üst düzey viroloğu Anthony Fauci ise Pence'in aksine testi negatif çıktığı halde hafta sonundan bu yana evinde karantina altında.

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