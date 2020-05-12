Koronavirüs: Dermatologlardan cilt hastalığı uyarısı

Dermatologlar, yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için sürekli el yıkamanın bir cilt hastalığı olan ekzamaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Osnabrück Üniversitesi Dermatoloji Enstitüsü Başhekimi Christoph Skudlik, sabunun deri üzerindeki tabakayı yok ettiğine dikkat çekerek, cilt sorunları ile karşılaşanların derhal uzman bir doktora başvurması tavsiyesinde bulundu.

Robert Koch Enstitüsü, alkol içeren el dezenfektanların sağlık çalışanları tarafından kullanılmasını öneriyor. Bu alanların dışında ise yeni tip koronavirüsün yok edilmesi için titizlikle ellerin sabunla yıkanması tavsiye ediliyor.

Rusya'da yoğun bakım ünitesinde yangın

Rusya'daki yangında kaç kişinin yaralandığı bilgisi verilmedi

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir hastanede çıkan yangında yoğun bakım ünitesindeki en az beş COVID-19 hastası hayatını kaybetti.

Rus Interfax haber ajansı, yangının bir solunum cihazı nedeniye meydana geldiğini bildirdi. Haber ajansı hastaneden bir yetkilinin, solunum cihazlarının kapasitelerinin çok üstünde çalıştırıldığını, aşırı yüklenme olduğunu söylediğini bildirdi.

COVID-19 hastalarının tedavi edildiği hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği bilgisi verildi. hastanenin altıncı katındaki yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında kaç kişinin yaralandığı bilgisi ise verilmedi.

Rusya’da vaka sayısı 232 bin 243’e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 116’ya ulaştı.

Salgın hızında tek belirleyici bulaşma katsayısı değil

Salgın hızının belirlenmesinde bulaşma katsayısı dışında da etkenler bulunuyor

Almanya'da salgına yönelik verileri açıklayan Robert Koch Enstitüsü'nün başkan yardımcısı Lars Schaade, salgının hızına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Schaade, salgının hızının tespit edilmesinde bulaşma katsayısının tek başına belirleyici olmadığını belirtti. Berlin’deki bilgilendirme toplantısında konuşan Schaade, yeni enfeksiyon sayısının bir gün önceki sayılarla karşılaştırılmasının, pozitif test sayısının ve sağlık birimlerinin kapasitesinin de önemli etkenler olduğunu vurguladı.

Almanya’da bulaşma katsayısı 1’in üzerinde bulunuyor. Bulaşma katsayısı, yeni tip koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor. 1 katsayısı kritik değer olarak değerlendiriliyor ve 1'in altında seyretmesinin önemli olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de bulaşma katsayısı 1'in altında

İngiltere'de hükümetin tedbirleri gevşetme planı eleştiriliyor

Büyük Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkedeki virüs bulaşma katsayısının kritik oran olan 1'in altında olduğunu açıkladı. Bulaşma katsayısının şu anda 0,5 ile 0,9 arasında seyrettiği belirtildi. Bulaşma katsayısı koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor.

ABD ve İspanya’nın ardından dünyada vaka sayısının en yüksek olduğu üçüncü ülke olan İngiltere’de Reuters’in verilerine göre 223 bin 106 kişide virüs tespit edildi. COVID-19 nedeniyle 32 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İngiltere'de tedbirleri gevşetme kararı alan Başbakan Boris Johnson eleştirilere maruz kalıyor. Koronavirüsle mücadelede beş aşamalı bir plan yapan nJohnson hükümeti, "tedbiri bırakma" mesajı verdiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Johnson'da COVİD-19 hastalığına yakalanmış, bir süre tedavi gördükten sonra görevinin başına geçmişti.

Avrupa İlaç Ajansı’ndan yeni tavsiye

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), COVID-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı ilacın kullanımının genişletilmesini tavsiye etti.

EMA’dan yapılan açıklamada, Remdesivir’in suni solunum cihazına bağlı olmayan, hastanede tedavi gören bazı hastalarda da kullanılabileceği belirtildi.

ABD’de yapılan bir araştırma, Remdesivir verilen COVID-19 hastalarının daha çabuk iyileştiğini ortaya koydu. Ancak ilacın yan etkilerine ve hangi hastalara iyi geldiğine ilişkin güvenilir veriler bulunmuyor.

EMA’nı açıklamasında mevcut verilerin değerlendirildiği belirtildi. Ebola hastalığı için geliştirilen Remdesivir’in kullanımına bugüne kadar hiçbir ülkede izin verilmedi. Ağır seyreden COVID-19 hastaları için kullanabileceği düşünülen Remdesivir’e ilişkin klinik çalışmalar sürüyor. ABD’de ilacın sadece bazı hastanelerde sınırlı kullanımı için Mayıs ayı başında özel bir izin çıkmıştı.

Trump ve Pence hariç herkese maske

Trump Beyaz Saray'da önlemler aldırıyor

Mümkün olan en kısa sürede ABD'de yeniden normalleşme isteyen Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da tespit edilen koronavirüs vakalarını sorun olarak değerlendirmiyor.

Buna rağmen Trump, Beyaz Saray'da çalışanlara maske takma zorunluluğu getirdi. Bu uygulamaya kendisi ve yardımcısı Mike Pence ise dahil olmayacak. Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

ABD'de 23 bin 792 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyon 324 bin 488'e çıktı. COVID-19 nedeniylehayatını kaybedenler ise 985 artarak 79 bin 756'ya yükseldi.

New York eyaletinde normalleşme adımları

Milyonluk metropol New York hayalet bir kente dönüştü

ABD'de koronavirüsün en fazla vurduğu eyalet olan New York, Cuma gününden itibaren alınan tedbirleri gevşetmeye başlayacak. Sıkı koşullar altında normalleşme yönünde ilk adımların atılacağı belirtildi.

Ancak ilk etapta enfeksiyon sayılarında düşüş olan, hastanelerde yatak kapasitesi olan, ayrıca test yapabilecek ve sonrasında tedavi olanağı sağlayabilecek bölgelerde tedbirlerin gevşetilmesi öngörülüyor. Bu koşulları sağlayabilecek bölgelerde, bir denetleme komisyonunun gözetimi altında normalleşme adımlarının başlatılabileceği belirtildi.

Şu anda bu şartların, eyaletin kuzeyindeki üç taşra bölgesinde sağlanabildiği kaydedildi. 19 milyonluk eyalet nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı New York kentinde ise henüz bu şartların olmadığı ifade edildi. New York'ta şimdiye kadar enfekte olan kişilerin sayısı yaklaşık 330 bin. 26 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Almanya'da vaka sayıları artıyor

Almanya'da tedbirler gevşetilmeye başlandı

Almanya'da tespit edilen koronavisü vaka sayısı 933 artarak 170 bin 508'e çıktı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saat içinde 116 kişi hayatını kaybetti. Hafta sonunda ülkede virüsün bulaşma katsayısında artış olduğu ve 1'in üzerine çıktığı açıklanmıştı. Salgının hız kesmesi için bu değerin 1'in altında seyretmesi gerekiyor. Pazar günü açıklanan veriye göre katsayı yeniden 1,13'e ulaşmıştı.

Çin'de bir yeni vaka tespit edildi

Çin'de sadece bir vaka tespit edildiği açklandı

Çin, son 24 saat içinde bir yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu kişinin yurt dışından Çin'e giden bir kişi olduğu bilgisi verildi. Bir önceki gün bu sayının 17 olduğu belirtildi. Ülkede enfekte olmuş kişi sayısının 82 bin 919, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4 bin 633 olduğu belirtildi.

DW,dpa,Reuters,AFP/GA,JD

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