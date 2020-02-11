 Koronavirüs Avrupa′da yayılıyor | AVRUPA | DW | 25.02.2020

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AVRUPA

Koronavirüs Avrupa'da yayılıyor

Koronavirüs İtalya'nın ardından diğer Avrupa ülkelerine ve Balkanlara yayılıyor. Avusturya'da iki kişide virüs tespit edildi. İran'da ölü sayısı 16'ya yükseldi.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde turistler koruyucu maske ile sokağa çıkıyor

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde turistler koruyucu maske ile sokağa çıkıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni koronavirüsün İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi'yi de bulaştığı belirtildi. IRNA devlet televizyonunda video mesajı yayınlanan Harirçi, Covid-19 testlerinin positif çıktığını açıkladı. İran'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. İran'da bugüne kadar 95 kişiye hastalığın bulaştığı belirlendi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Harirçi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Harirçi

Avusturya'da iki kişide koronavirüs

Koronavirüs Avrupa'ya da yayılıyor. İtalya'da virüs nedeniyle yedi kişinin yaşamını yitirmesinin ardından İtalya'nın komşusu Avusturya'da da iki kişide virüs tespit edildi. Ülkenin batısındaki Tirol Eyaleti Başbakanı Günther Platter bölgelerinde yaşayan iki İtalyan'da virüs tespit edildiğini belirtti. Platter, yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu kişilere İtalya'nın Lombardiya bölgesine yaptıkları seyahat sırasında virüsün bulaştığını tahmin ettiklerini söyledi.

ORF televizyon kanalına konuşan her ikisi de 24 yaşında olan İtalyanların, Innsbruck hastanesinde karantina altında alındığı belirtildi.

Hırvatistan'da ilk vaka

Balkan ülkelerinden Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Başbakan Andrej Plenkovic, bugün başkent Zagreb'te yaptığı açıklamada, bir kişide Covid-19 virüsünün görüldüğünü teyit ederek, genç hastada belirtilerin "hafif" olduğunu sözlerine ekledi. Sağlık Bakanı Vili Beros, söz konusu kişinin geçen hafta İtalya'da virüsün görüldüğü Milano kentinde olduğunu belirtti.

Tenerifa'da bir otel karantinaya alındı

Tenerifa'da bir otel karantinaya alındı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adalarının en büyüğü olan Tenerife'de de yaklaşık bin kişinin kaldığı bir otel karantinaya alındı. İspanyol El Mundo gazetesi, adanın güneybatısındaki Adeje kasabasında otelde kalan herkese test yapılacağını yazdı. İtalya'nın Lombardiya bölgesinden gelen bir kişide Covid-19 testinin positif çıkması üzerine otelin karantinaya alındığı kaydedildi. İtalya'da virüs nedeniyle yedi kişi yaşamını yitirdi, hastalığa yakalananların sayısı ise 280'i aştı.

Dünya Sağlık Örgütü dünya üzerinde 77 binden fazla kişiye virüs bulaştığını ve bugüne kadar virüsün yol açtığı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 600'ü aştığını belirtiliyor.

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Korona: İlacı olmayan virüs

AFP,Reuters,dpa / JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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