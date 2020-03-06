 Koronavirüs Avrupa′da can alıyor | DÜNYA | DW | 11.03.2020

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DÜNYA

Koronavirüs Avrupa'da can alıyor

Koronavirüs İtalya’da rekor sayıda can alırken, İspanya’da okullar kapatıldı. Çin’de ise yeni vakalar ağırlıklı olarak yurt dışından gelenlerde görüldü.

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Türkiye'de de bir kişide tespit edilen yeni koronavirüs dünyada yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da koronavirüsün en etkili olduğu ülkelerden İtalya'daki karantina ikinci gününe girerken, ölü sayısının bir günde 168 kişi artarak 631'e yükseldiği kaydedildi. Virüs tespit edilenlerin sayısının da 10 bin 149'a yükseldiği bildirildi.

İspanya'da ölü sayısı 30'a, vaka sayısı bin 200'e yükselirken, İspanyol yetkililer okullar ve üniversiteleri kapatma kararı aldı.

Almanya'da Salı günü vaka sayısının bin 296'ya ulaştığı açıklandı. Ülkede bugüne kadar iki kişi virüsten yaşamını yitirdi. Almanya sınır kontrollerini arttırırken, Avusturya ve Slovenya virüsün yayılmasını engellemek için İtalya sınırlarını kapattı. Çek Cumhuriyeti ve Polonya ise Almanya sınırındaki kontrollerin sıkılaştırdığını duyurdu. Avrupa Birliği üyesi her ülkede virüs tespit edildi.

Österreich Coronavirus

Avusturya'da sınır kontrolleri arttırıldı

Dünya'da 119 bin vaka

Dünya çapındaki yaklaşık 119 bin koronavirüs vakası tespit edildi ve 4 bin 269 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Dünyadaki koronavirüs vakalarının 80 bin 778'i Çin'de görüldü. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 158'e yükseldi.

Çin'de Salı günü 24 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Yeni vakalardan 10'u ülke dışından gelenlerde görüldü.    

Öte yandan virüsün ortaya çıktığı Vuhan'daki yerel yetkililerin bazı şirketlerin çalışmasına izin verdiği bildirildi. Günlük ihtiyaçları karşılayan alanlarda çalışan firmaların hemen çalışmaya başlayabileceği kaydedildi. Vuhan ve orta ve düşük riskli bölgelerde otobüs, tren ve uçak seferlerinin tekrar kademeli olarak hizmet vermeye başlayacağı belirtiliyor.

China, Wuhan: provisorisches Krankenhaus Wuchang (picture-alliance/F. Maohua)

Çin'de koronavirüs nedeniyle kurulan geçici hasteneler hastalar taburcu olduktan sonra kaldırılıyor

Japonya'da vaka sayısında rekor

Japonya'da virüs bulaşanların sayısı bin 278'e ulaştı. Ülkede bir günde şu ana kadar en yüksek sayıda 59 yeni vaka tespit edildi.

Güney Kore'de 242 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 7 bin 755'e yükseldi. Ülkede 60 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Vietnam bütün koronavirüs vakalarının iyileştiğini açıkladıktan haftalar sonra ülkede vaka sayısının 35 olduğu açıklandı. Londra'dan Hanoi'ye 2 Mart'ta gelen bir uçakta 13 vaka tespit edildiği belirtildi. Vietnam'da henüz virüsten hayatını kaybeden olmadı.

Endonezya'da virüsten ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Ülkede toplam 27 vaka tespit edildi. İran'da vaka sayısı 8 binin üzerine çıkarken, ölü sayısı ise 291'e yükseldi.

ABD'de Ulusal Muhafızlar görevde

ABD'de New York'ta kentin virüsten yoğun olarak etkilenen bölgesine virüsün yayılmasının önlenmesi için Ulusal Muhafızların görevlendirildiği bildirildi. John Hopkins Üniversitesi'ne göre ülkede virüsten 28 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı bin 25'i buldu.

Ülkede bazı büyük festivaller ve etkinlikler de iptal edildi veya ertelendi. Kaliforniya'da Nisan ayında yapılması planlanan Coachella Festivali, ertelenen etkinlikler arasında bulunuyor.

Spor karşılaşmaları iptal

Spor karşılaşmaları da virüs nedeniyle iptal ediliyor. İngiltere'de Arsenal'in Manchester City ile yapacağı maç Londralı klübün oyuncularının karantinada olması sebebiyle iptal edildi. Böylece Premier Lig'de virüs nedeniyle ilk iptal gerçekleşti.

Virüsün Tokyo'da 24 Temmuz'da başlaması planlanan Yaz Olimpiyat Oyunlarını da etkilemesi bekleniyor. 

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Türkiye'de koronavirüsten nasıl korunursunuz?

AFP, Reuters / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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