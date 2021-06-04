 Koronavirüs Avrupa′da üst düzey yöneticilerin maaşlarını düşürdü | Ekonomi | DW | 04.06.2021

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Ekonomi

Koronavirüs Avrupa'da üst düzey yöneticilerin maaşlarını düşürdü

Koronavirüs salgını üst düzey genel müdür maaşlarını da etkiledi. Son araştırma verilerine göre, Avrupalı genel müdürlerin kazancı ortalama yüzde 12 düştü.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, yüksek kazançları sıkça tartışılan Avrupalı üst düzey yönetici ve genel müdür maaşlarını da olmusuz etkiledi.

Avrupa'nın en önemli şirketlerinin üst yöneticilerinin kazancı son on yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Pandeminin etkilediği yoksul ülkelere AB ve Çin‘den yardım sözü geldi. Brüksel bu yıl içinde 100 milyon doz aşı bağışı vadederken, Çin üç milyar dolar yardım edecek. Ankara ve Berlin de aşı bağışlayacaklarını açıkladı.

Alman yardım örgütleri pandeminin dünya çapında derinleştirdiği açlık konusunda uyardı, uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

Yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'da kişi başına ortalama 3 bin 121 euro birikim yapılırken, Almanya'da tasarruf miktarı ortalama 4 bin 671 euro olarak tespit edildi.

Alman hükümeti 2021 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,0'den yüzde 3,5'a yükseltti. Ekonomi Bakanı Altmaier, Alman ekonomisinin "en geç 2022'de eski gücüne kavuşacağını" söyledi.

Çin ekonomisinin 2020'de yüzde 2,3 oranında büyüdüğü ve GSYİH'nın ilk kez 100 trilyon yuan sınırını aştığı açıklandı. Büyüme ivmesinin 2021'de de devam etmesi bekleniyor.

Borsada işlem gören Avrupalı en büyük şirketlerin yer aldığı Stoxx Europe 50'den ve Euro kullanılan 12 ülkenin en değerli şirketlerinden 62 grubun üst düzey yöneticilerinin kazançları geçen yıl, bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 12 düştü. Hkp danışmanlık şirketi tarafından yapılan son araştırmada, farkın 5 milyon 310 bin euroya karşılık geldiği belirtildi.

Üst düzey yöneticilerin aldığı doğrudan ödemelerin -yani sabit maaş, kısa ve uzun vadeli ikramiyelerin- sadece ortalama yüzde 30'unun kâr bağlantılı olması, aslında kayıplarını sınırlı tutuyor. Korona yılı olarak tanımlanan 2020'de şirketlerin kazançları neredeyse yarıya düştü.

Hkp danışmanlık şirketinin araştırmasına göre, üst düzey yöneticilerin en büyük kaybı yüzde 27 düşüşle yıllık ikramiyelerinde oldu. Ancak özellikle Fransa ve İspanya'da üst düzey şirket yöneticilerinin maaşlarının bir bölümü ve ikramiyelerden gönüllü feragat etmesi de popüler bir uygulamaydı ve kazanç kaybı ortalamasını artırdı. Araştırmaya göre, salgından en çok etkilenen tüketim malları sektörünün CEO'larının yüzde 31'i farklı biçim ve boyutta kazançlarından feragat etti. Ancak salgının kârlı sektörleri; bilişim ve sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerinin kazancıysa arttı.

2019'un en çok kazanan iki Avrupalı CEO'su 2020'de de aynı kaldı: Amerikan-Alman ortaklığındaki endüstriyel ve tıbbi gaz tedarikçisi Linde'nin CEO'su Steve Angel'in kazancı önceki yıla göre azalarak 13 milyon 900 bin euro oldu. Angel 2018'da 16,5 milyon euro kazanmıştı.

Ancak önceki yıllardan ikramiyeleriyle birlikte hesabına geçen yıl 50 milyon eurodan fazla ödeme yapıldı.

Avrupa'nın en çok kazanan ikinci yönetici ise 13 milyon euroluk doğrudan ödemelerle yine Roche CEO'su Severin Schwan oldu.

ABD'deyse Dow-Jones'ta yer alan şirketlerde görevli üst düzey yöneticilerin yıllık ortalama kazançları 17,7 milyon euro seviyesinde. Burada başı 38,8 milyon euro kazanç ile Microsoft CEO'su Satya Nadella çekerken, McDonalds's CEO'su Chris Kempczinski 9,2 milyon euroluk yıllık kazancıyla en az kazanan Dow-Jones şirketi yöneticisi konumunda.

Reuters/ MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe