 Koronavirüs: 235 milyon kişi yardıma muhtaç | DÜNYA | DW | 01.12.2020

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DÜNYA

Koronavirüs: 235 milyon kişi yardıma muhtaç

Koronavirüs pandemisi nedeniyle acil yardıma muhtaç olanların sayısının arttığına dikkat çeken BM, milyonlarca kişinin "en karanlık döneminde" destek olunması çağrısı yaptı.

Italien | Coronavirus | Südtirol | Massentest in Bozen

Birleşmiş Milletler (BM) koronavirüs pandemisi nedeniyle acil yardıma muhtaç durumdaki kişilerin sayısının dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekti. Milyonlarca kişinin, beslenme, barınma ve kıyafet gibi en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu belirtiliyor.

BM Genel Skreteri Antonio Guterres, bir yıl içinde yardıma muhtaç hale gelen kişilerin sayısında yüzde 40'lık artış yaşandığını ve dünya çapında 235 milyon kişinin gelecek yıl bu yardımlara bağımlı olduğunu belirtti. Bu sayının 2019'da 168 milyon ve 2018'de ise 146 milyon olduğuna dikkat çekildi.

Guterres, uluslararası topluma çağrı yaparak söz konusu yardıma muhtaç kişilerin "en karanlık zamanında" onlarla dayanışma gösterilmesini istedi. Guterres, pandeminin yanı sıra milyonlarca kişinin çatışma, yerinden edilme, ağır hava koşulları ve doğal felaketler nedeniyle de zorluklar içinde olduğunu belirtti.

BM devletlere bağış yapma çağrısında bulundu

BM devletlere bağış yapma çağrısında bulundu

29 milyar euro gerekiyor

Guterres, acil yardımlara ihtiyac duyan milyonlarca kişi için gelecek yıl 29 milyar euro (35 milyar dolar) maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

BM Acil Yardım Bürosu sözcüsü Jens Laerke, "Bağış çağrıları çok daha öncelikli hale geliyor ve hemen her geçen gün daha verimli hale geliyor. 2021 yılında yardıma muhtaç daha fazla kişi bulunuyor ama bu durum 2020'deki yardımın aynısına ihtiyaç duydukları anlamına gelmiyor" dedi.

BM, acil yardıma ihtiyaç duyan 160 milyon kişiye gıda, ilaç, su, kıyafet ve kalacak yer yardımı yapmayı planlıyor. Mülteci yurtlarındaki çocukların eğitim alması ve aşılanması da eylem planı içinde yer alıyor. Yardım edilecek 56 ülke içinde Afganistan, Yemen, Mali, Güney Sudan, Suriye ve Venezuela yer alıyor.

epd,dpa/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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