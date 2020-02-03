 Koronavirüs: Çin′de ölü sayısı 361′e yükseldi | DÜNYA | DW | 03.02.2020

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DÜNYA

Koronavirüs: Çin'de ölü sayısı 361'e yükseldi

Çin'de koronavirüs sebebiyle yaşanan ölüm vakaları hızla artıyor. Hasta sayısında da bir günde rekor artış kaydedildiği bildirildi.

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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 361'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde koronavirüse yakalanan 57 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, ülke çapında koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının bir günde 2 bin 829 kişi artarak 17 bin 205'e yükseldiği ifade edildi.

Vuhan kentinde yapımı on günde tamamlanan hastane

Vuhan kentinde yapımı on günde tamamlanan hastane

Öte yandan Çin'in Vuhan kentinde özel olarak koronavirüs hastaları için yapımına başlanan iki hastaneden birinin inşaatı, sadece sekiz günlük çalışmanın ardından tamamlandı. Çin kamu medyası, 7 bin 500'den fazla işçinin aralıksız çalışması sonucu inşa edilen bin yataklı hastanenin ilk hastalarını Pazartesi günü kabul edeceğini bildiriyor. Kentte yapımı devam eden bin 500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin ise 5 Şubat Çarşamba günü tamamlanarak faaliyete girmesi planlanıyor.

Avustralya 243 kişiyi tahliye etti

Avustralya hükümeti ise, Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve Avustralya vatandaşları ile Avustralya’da süresiz oturum izni olan 243 kişiyi özel bir uçakla Hint Okyanusu'ndaki bir adaya götürerek, tedbir amacıyla izolasyon altına aldı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, söz konusu 243 kişiden 89'unun 16 yaşın altında olduğunu, beşinin ise iki yaşın altında bebekler olduğunu bildirdi.

Tahliyenin yapıldığı uçağı tahsis eden Avustralya Havayolu şirketi Quantas'ın yönetim kurulu başkanı Alan Joyce, hazırlanan özel uçağın tıbbi hava filtreleri ile donatıldığını ve bu filtrelerin, virüslerin yüzde 99'unu yok edebildiğini dile getirdi.

Öte yandan önlem amacıyla dış dünyadan izole edilen kişilerin götürüldüğü yer Avustralya kamuoyunda tartışma yarattı. Ülkenin kuzeybatısına yakın olan adada bulunan izolasyon merkezi, daha önce Avustralya hükümeti tarafından sığınmacılar için bir tutsak kampı olarak kullanılıyordu. 

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, halihazırda 24 ülkeye yayılmış durumda. Çin Halk Cumhuriyeti sınırları dışındaki ilk ölüm vakası ise geçtiğimiz haftasonunda Filipinler'de yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan bir Çinlinin, Filipinler'de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reuters / ET,SSB

© Deutsche Welle

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