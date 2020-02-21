Koronavirüs Çin dışında da hızını arttırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de ortaya çıkan Covid-19 adlı hastalığa yol açan yeni tip koronavirüsün Çin dışında da hızla yayıldığını açıkladı. Çin’de yeni vakaların sayısı dün itibarıyla 411 olarak kayda geçerken, Çin dışında yeni tespit edilen rakamın ise 427 olduğu duyuruldu. Örgütten yapılan açıklamada salgının Çin dışında Güney Kore, İran ve İtalya'da da hızla yayıldığı kaydedildi.

Video izle 05:53 Paylaş Koronavirüs İtalya'da pek çok bölgeyi hayalet kente çevirdi E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3YPJW Koronavirüs İtalya'da pek çok bölgeyi hayalet kente çevirdi

DSÖ Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, söz konusu ülkelerdeki bu hızlı artışın çok endişe verici olduğunu belirtmekle beraber "pandemi" ilan edilmeyeceğini söyledi. DSÖ’nün tanımlamasına göre, bir salgının pandemi hali ilan edilmesi için, ülke ve kıtalar arası görülmesi, insandan insana hızla bulaşması, öldürücü olması ve aşı bulunmaması gibi kriterlere bakılıyor. Epidemi tanımı ise belli zaman diliminde bir bölgede kaydedilen hızlı artış için kullanılıyor. DSÖ, pandemi ilanının, hastalığın kontrol altına alınamadığı anlamına geleceği ve paniğe neden olacağı endişesini taşıyor.

Benzer endişeyi Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Stella Kyriakides de dile getirdi. "Durum endişe verici, ancak paniğe kapılmamalıyız" diye konuştu.

Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Kyriakides

Öte yandan Latin Amerika'daki ilk koronavirüs vakasının Brezilya'da ortaya çıktığı bildirildi. Brezilya Sağlık Bakanlığı, İtalya tatilinden dönen 61 yaşındaki bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Avrupa’da koronovirüs şimdiye kadar İtalya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, İsviçre, Almanya, İngiltere, Belçika, Kuzey Makedonya, İsveç ve Finlandiya'da görüldü. Finlandiya'daki hastanın iyileştiği kaydedildi.

Almanya’nın pandemi planı hazır

Almanya’da tespit edilen koronavirüs vakası 20’ye yaklaştı. Ülkede dezenfeksiyon maddesi ile maske satışlarının arttığı, pek çok kişinin eczanelere gidip bilgi aldığı bildiriliyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkenin koronavirüse karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı. Almanya’nın 2005 yılından beri acil durumlarda atılacak adımlara dair ulusal bir pandemi planı bulunuyor. Plana göre belli hastaneler sadece salgının tedavisi için ayrılabiliyor, eyaletler antiviral ilaç depolayabiliyor, oluşturulan kriz yönetimleri de okul ve yuvaların kapalı kalmasına veya büyük kitlesel etkinliklerin iptaline karar verebiliyor.

AFP, DPA/ ETO, TY

© Deutsche Welle Türkçe