 Koronavirüsün yayılma süreci soruşturulacak | DÜNYA | DW | 19.05.2020

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DÜNYA

Koronavirüsün yayılma süreci soruşturulacak

Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 194 ülke, koronavirüsün kaynağı ile DSÖ ve diğer ülkelerin salgının yayılma sürecinde attıkları adımların soruşturulmasını öngören tasarıyı oybirliğiyle kabul etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Sağlık Kurulu yıllık toplantısı

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Sağlık Kurulu yıllık toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 194 ülkeden üst düzey yetkilileri bir araya getiren Dünya Sağlık Kurulu yıllık toplantısının ikinci ve son gününde koronavirüsün yayılış süreciyle ilgili uluslararası bağımsız soruşturma yürütülmesi kararı alındı.

Yüzü aşkın ülke adına Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan karar tasarısında koronavirüs krizine ortak yanıtlar bulunması gerektiğine vurgu yapılarak salgın sürecinde atılan adımların "tarafsız, bağımsız ve kapsamlı" bir şekilde değerlendirmeye alınması çağrısında bulunuldu.

Tüm üye ülkelerin oybirliğiyle kabul edilen ve bağlayıcılığı bulunmayan tasarıda, soruşturmanın "DSÖ'nün COVID-19'a karşı attığı adımlarla bu eylemlerin zamanlaması" konusundaki incelemeleri de içermesi gerektiği kaydedildi.

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ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 gün içinde çalışmalarını iyileştirme taahhüdünde bulunmaması halinde, ülkesinin örgütten ayrılacağını ve maddi desteğini keseceğini ifade etti. (19.05.2020)

Alman basınındaki yorumlarda Dünya Sağlık Örgütü'nün dün başlayan yıllık toplantısı ve Almanya'da yaz tatili için yurtdışına seyahat uyarısının kaldırılacak olması ele alınıyor. (19.05.2020)

Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık toplantısına koronavirüs konusunda ABD ile Çin arasında tırmanan gerilim damgasını vurdu. DSÖ ABD'nin eleştirilerini geri çevirirken Çin, bulacakları aşıyı tüm dünyayla paylaşma sözü verdi. (18.05.2020)

Virüsün kaynağı da incelenecek

Tasarı ayrıca ülkelere COVID-19'a karşı bulunacak herhangi bir tedavi ya da aşıya "şeffaf, adil ve zamanında erişimi sağlama" çağrısı yaptı. İlaç sanayisi ile araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten diğer şirketler de ilaç patentlerini paylaşmaya çağrıldı. Tasarıda, koronavirüsün kaynağı ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesine yönelik olarak DSÖ'ye de "virüsün zoonoz kaynağının ve insanlara bulaşma rotasının araştırılmasına destek vermesi istendi.

Dünya Sağlık Kurulu toplantısının ilk gününe dün ABD ile Çin arasındaki gerilim damga vururken, bugün de ABD'nin DSÖ'ye yönelik ağır suçlamaları ve örgütten ayrılma tehdidinin gölgesinde geçti.

Trump'tan DSÖ'ye "Çin'in kuklası" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a yazdığı ve Twitter'dan paylaştığı dört sayfalık mektupta, örgütün 30 gün içinde kayda değer iyileşmelere gitmemesi durumunda ABD'nin DSÖ'ye ödemelerini kalıcı olarak durduracağı ve DSÖ'den ayrılacağı tehdidinde bulundu.

DSÖ'yü "Çin'in kuklası" diye nitelendiren Trump, örgütü pandemi konusunda çok geç teyakkuza geçerek yüksek ölüm rakamlarında sorumluluk taşımakla suçladı. ABD, DSÖ'nün yaklaşık 3 trilyon dolarlık yıllık bütçesine 400-500 milyon dolarlık katkı sağlıyor.

AFP,dpa / BK, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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