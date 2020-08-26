 Korona vakalarında artış: Münih′te alkol yasaklandı | ALMANYA | DW | 28.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Korona vakalarında artış: Münih'te alkol yasaklandı

Almanya'nın Münih şehrinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, kamusal alanda alkollü içki tüketimi yasaklandı. Restoran, kafe gibi yerlerde ise alkol yasağı uygulanmayacak.

default

Almanya'da Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kamusal alanlarda gece alkollü içki tüketimi yasaklandı. Eyalet Sağlık ve Gıda Güvenliği Kurumu'nun (LGL) verilerine göre, kentte her 100 bin kişiden 35,27'sinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine alkol yasağı uygulamaya sokuldu. Son yedi gün içinde her 100 bin kişiden 35'inin koronavirüs testinin pozitif çıkması uyarı olarak değerlendiriliyor.

Belediye sözcüsü, böylelikle koronavirüs tedbirlerlerine ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Buna göre, kentte alkol satışları saat 21.00'den 06.00'ya kadar yasaklandı. Buna ek olarak, kamusal alanlarda saat 23.00'ten 06.00’ya kadar alkol tüketimi yasaklandı. Restoran ve kafe gibi yerler ile izin verilen etkinlikler bu yasağın dışında tutuluyor.

Bavyera eyaletinin diğer şehirlerinde halihazırda kamusal alanda alkol yasağı bulunuyor. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, haftalar önce yerel yönetimlere bu yönetmeliğin uygulanması çağrısında bulunmuştu. Bamberg ve Nürnberg'de, şehrin tarihi semtlerinin bazı bölgelerinde haftasonu akşamları sokakta alkol içmek yasaklanmıştı.

Berlin'de de yasak gündeme gelmiş, ancak öneri kabul edilmemişti

Berlin'de de yasak gündeme gelmiş, ancak öneri kabul edilmemişti

Almanya'nın başkenti Berlin'de de kalabalık partilerin düzenlenmesinin ardından alkol yasağı gündeme gelmişti. Kentte gençlerin koronavirüs riskine aldırmadan parklarda ve barlarda biraraya gelerek eğlenmesi üzerine, Berlin eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, alkollü içkilerin korona tedbirlerine uymayı zorlaştırdığı gerekçesiyle alkol yasağı uygulanmasını önermişti. Ancak öneri eyalet hükümeti tarafından desteklenmemişti.

dpa/AI,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Coronavirus Flughafen Düsseldorf

Almanya seyahat uyarısını 14 Eylül'e kadar uzattı 26.08.2020

Alman hükümetinin 160'dan fazla ülkeye seyahat uyarısının süresini 14 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi. Bazı bölgeler hariç Türkiye de seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasında bulunuyor.

Berlin Prozess Kopftuchverbot in Schule | Zeynep Cetin, Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit

Federal İş Mahkemesi'nden başörtüsü kararı 28.08.2020

Federal İş Mahkemesi Berlin’de başörtüsüyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenle ilgili kararını açıkladı. Mahkemeye göre Tarafsızlık Yasası'na dayandırılarak öğretmenlere başörtüsü yasağı getirilmesi yasalara aykırı.

UEFA Präsident Aleksander Ceferin

UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak 25.08.2020

UEFA, 24 Eylül'de Budapeşte'de Bayern Münih ile FC Sevilla arasında oynanacak Süper Kupa maçına, stadyumun yüzde 30'unu dolduracak kadar seyirci alınacağını duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Korona vakalarında artış: Münih'te alkol yasaklandı

Almanya'nın Münih şehrinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, kamusal alanda alkollü içki tüketimi yasaklandı. Restoran, kafe gibi yerlerde ise alkol yasağı uygulanmayacak.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  