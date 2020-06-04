Korona vakaları 8 milyonu aştı

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde şu ana kadar 8 milyon 34 bin kişide yeni tür koronavirüs SARS-CoV-2 tespit edildi. Bu virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısıysa 436 bin 400'ü aştı.

En fazla vakanın görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke ABD. ABD'de şimdiye kadar 2.1 milyondan fazla vaka kaydedilirken 116 bini aşkın insan da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Washington Üniversitesi'ndeki IHME Enstitüsü, ABD'deki can kaybının 1 Ekim'e kadar 200 bini geçebileceği yönünde tahminde bulunuyor.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında Türkiye, 180 bine yaklaşan vaka sayısıyla 12'nci basamakta. Almanya ise 187 bin vakayla 11'inci sırada.

Almanya, 8 bin 807 can kaybıyla ölüm sayısı bakımından da 11'inci basamakta. Koronavirüsten 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye ise 17'nci sırada.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada, birçok ülkede önlemler gevşetildiği için vaka sayılarındaki artışın hızlandığını ve son iki haftada dünya genelinde her gün yaklaşık 100 bin yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Geçen Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tür koronavirüsle yayılan salgın, 11 Mart'ta DSÖ tarafından küresel pandemi olarak ilan edilmişti.

Aşı çalışmalarında yeni gelişme

Virüse karşı etkili bir aşı geliştirme amacıyla yürütülen çalışmalar ise devam ediyor. Son olarak İngiltere'deki Imperial College London üniversitesinde geliştirilen bir aşının bu hafta içinde insanlar üzerinde denenmeye başlanacağı açıklandı. İngiltere hükümetinin açıklamasına göre, çalışmalar kapsamında 300 sağlıklı insana iki doz aşı yapılacak. İngiliz hükümetinin 51 milyon dolar fon sağladığı bu aşı, daha önce hayvanlar üzerinde denenmişti.

Dünya genelinde şu an yaklaşık 10 farklı potansiyel aşı test aşamasında. Binlerce insan üzerinde denenen ve henüz test çalışmalarının ilk aşamalarında olan bu aşı adaylarının başarıya ulaşma garantisi yok. Ancak yıl sonuna kadar koronavirüse karşı etkili bir aşı bulunabileceği yönünde umutlar artıyor.

Son dönemde İngiltere'deki Oxford Üniversitesi de 10 bin gönüllüyü içeren bir çalışma başlattı. ABD ise Temmuz ayında farklı potansiyel aşıların 30 bin kişi üzerinde deneneceği daha geniş kapsamlı çalışmalara hazırlanıyor.

DW,dpa,AP/CÖ,TY

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