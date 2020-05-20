 Korona sonrası biyolojik saldırı uyarısı | DÜNYA | DW | 25.05.2020

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DÜNYA

Korona sonrası biyolojik saldırı uyarısı

Avrupa Konseyi güvenlik uzmanlarına göre korona salgını teröristleri biyolojik saldırılara teşvik edebilir. Hazırlanan bir rapora göre salgın, toplumların kırılgan ve sarsılmaya müsait olduklarını ortaya koyuyor.

Köln'de düzenlenen bir operosyonda kimyasal patlayıcılar ele geçirildi (Arşiv)

Köln'de düzenlenen bir operosyonda kimyasal patlayıcılar ele geçirildi (Arşiv)

Avrupa Konseyi bünyesinde görev yapan güvenlik uzmanları korona pandemisinin ardından biyolojik silahlarla gerçekleştirilecek terör saldırıları konusunda uyardı.

Alman Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Avrupa Konseyi Terörle Mücadele Komitesi'nin hazırladığı rapora dayandırdıkları haberlerde teröristlerin koronavirüs salgınında oluşan zafiyetleri değerlendirerek biyolojik saldırılara girişebilecekleri uyarısında bulunulduğuna işaret edildi.

Teröristler pandemiden "ders" çıkarabilir

Söz konusu raporda, Covid-19 salgınının “modern toplumların virüs enfeksiyonları karşısında ne kadar kırılgan ve sarsılmaya müsait” olduklarını gösterdiği belirtilerek, terör gruplarının pandemiden çıkaracakları dersleri unutmayacakları belirtildi. Raporda, riskin bütün ülkeler için geçerli olduğu vurgulanarak, “Zararı hızlı ve potansiyeli küresel ölçekte” ifadelerine yer verildi.

Raporda, terör gruplarının kasten virüs yayarak ya da başka bir biyolojik yöntem kullanarak gerçekleştirecekleri saldırıların etkilerinin son derece büyük olabileceğine dikkat çekilerek, şüpheli vakaları tespit etmek için uluslararası işbirliğininin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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