"Korona ne zaman vuracağı belli olmayan bir düşman"

Alman hükümeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 160’dan fazla ülke için seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzatmıştı. Ancak ülkede Avrupa dışına seyahatlerle ilgili tartışma devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın uyarısına dikkat çeken Neue Presse gazetesi şu yoruma yer veriyor:

"Uyarının kendisi elbette iyi bir şey değil. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları daha da önemli: Avrupa dışına seyahat etmek isteyenler, tedbirli olmalı. Dikkatli ve gerekli sosyal mesafeyle, gerekli bilgileri edinerek ve her an kötü bir durumla karşılaşma ihtimali olabileceğinin bilinciyle davranılmalı. Seyahat etmek yasak değil, ancak seyahat eden herkes şunu bilmeli: Korona döneminde seyahat edenler, bunun sadece kendi sorumluluğunda olan bir yolculuk olduğunu anlamalı. Eğer başlarına bir şey gelirse, ne sigortalar büyük bir çaba içine girecek ne de devlet onları bulundukları yerden geri getirecek. O zaman iyi yolculuklar."

Badische Neueste Nachrichten gazetesi de turizm sezonunun başlamasıyla ilgili olarak şu satırlara yer veriyor:

"Korona döneminde turizmin tekrar başlaması, alışılmış normalleşmeye dönüşün çok dikkatli bir adımı. Zira şu andaki rezervasyon rakamları, 2020 yazı için daha önce yapılan rezervasyonların çok çok gerisinde olduğunu gösteriyor. Büyük ölçüde sarsılan turizm branşı ve çalışanları için bu başlangıç önemli, ancak hâlâ büyük bir risk olduğu da bir o kadar açık. Korona yeniden, ne zaman darbe vuracağı belli olmayan bir düşman, Çin'de gördüğümüz gibi. Turizm dünyasındaki riskler hesaplanabilir. Temkinli olmak ve geçerli olan kurallara uymak ise bu değerlendirmelerin temel unsurları."

Hannoversche Allgemeine Zeitung'da da Almanya'da korona vakalarının bölgesel takibi için geliştirilen cep telefonu uygulamasına işaret ediliyor:

"Uygulama işe yararsa, bu herkesin özlem duyduğu normalleşmenin sürmesine yardımcı olabilir. Ancak bu cep telefonu uygulaması, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yerine geçecek bir yenilik değil. Ancak pandeminin tekrar kontrol dışına çıkma riskini büyük ölçüde azaltacak. Öte yandan bu uygulama ile ilgili olarak hükümetin yarı yolda kalması kesinlikle anlaşılamaz. Çünkü bu uygulamanın henüz yasal bir zemini yok. Uygulama anonim ve gönüllülük esasına göre indirilecek. Oysa bu uygulamanın gönüllülüğe bağlı olmaması için bir yasa gerekliydi."

ABD'deki polis şiddeti de Alman basınında hâlâ geniş yer tutuyor. Süddeutsche Zeitung'da şu yoruma yer veriliyor:

"ABD'nin bir polis sorunu olduğu açık. Ülkedeki çizgili polis araçlarının üzerinde 'korumak ve hizmet etmek' sloganı yazar. Ancak ABD'deki polis memurlarının çoğu kendini, korumaları ve hizmet etmeleri gereken vatandaşların dostu ve yardımcısı olarak görmüyor. Polisler, 'vahşi Batı'da olduğu gibi kendini 'hukuk' ve 'yasa'nın yerine koyuyor. Bir kısmı da kendini suça ya da uyuşturucuya karşı yürütülen bir savaşın askeri gibi görüyor, ama fiiliyatta kendi halkına karşı savaşıyorlar."

dpa/HS,TY

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