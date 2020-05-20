 ″Korona krizinde şiddet eğilimi artışta″ | ALMANYA | DW | 29.06.2020

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ALMANYA

"Korona krizinde şiddet eğilimi artışta"

Almanya'da üç istihbarat kurumunun başkanı koronavirüs salgınının ekonomi ve siyasete etkileri karşında uyardı. Alman iç istihbaratına göre, aşırı hareketlerde şiddet eğilimi artışta.

Anhörung der Geheimdienste (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

Üç istihbarat kurumunun başkanları Federal Meclis'te

Alman dış istihbarat servisi BND, koronavirüs salgınını dünya siyaseti ve ekonomisi açısından bir stres testi olarak görüyor.

Almanya'da istihbarat teşkilatlarından sorumlu Alman Federal Meclisi Parlamento Kontrol Komitesi'nin oturumunda konuşan Alman dış istihbarat servisi BND'nin başkanı Bruno Kahl, koronavirüs salgını ile ilgili olarak "Küresel ekonomiye zarar veriyor, mevcut çatışmaları kötüleştiriyor ve jeopolitik güç dengesini tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Kahl sözlerini, "Korona krizinin gölgesinde otoriter rejimler etki alanlarını genişletmeye çalışıyor" diye sürdürdü. 

"Şiddet eğilimi artışta"

Almanya'nın iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı Thomas Haldenwang da oturumda, aşırılık yanlısı hareketlerin her türünde "şiddet eğiliminin artışta" olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

"Şu anda aşırı sağ yönelimleri ve aşırı sağ terörü Almanya'da güvenliğe en büyük tehdit olarak görüyoruz" diyen Haldenwang, aşırı sol eğilimlerde de "şiddet içerikli suçlarda yeni bir nitelik" gözlemlediklerini söyledi.

Oturuma katılan Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Christof Gramm ise Alman askerlerinin anayasaya bağlılığına vurgu yaparak "Anayasayı hiçe sayan, aşırı dost-düşman zihniyetinde yaşayan, ırkçı, yabancı düşmanı veya antisemitik görüşlere sahip olanlar Alman ordusunda yer bulamaz, bulmamalıdır" şeklinde konuştu.

Bu yıl dördürcü kez toplantı 

Bu yıl, üç istihbarat servisinin başkanları dördüncü kez Alman Federal Meclisi Parlamento Kontrol Komitesi oturumuna katılıyor. Dokuz kişiden oluşan komite istihbarat servislerini gözlemlemekle yükümlü. Komite, ABD ve Almanya arasında 2016 yılında yaşanan NSA skandalından bu yana her yıl oturum düzenliyor.

Almanya Başbakanı Merkel'in cep telefonunun NSA tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.

AFP / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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