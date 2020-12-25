Korona haberleri yapan Çinli gazeteciye hapis

Beş başlıkta yerli aşı ile ilgili merak edilenler

Türkiye’de yerli aşı hangi aşamada? Yeterli üretim altyapısı ve teknolojisi var mı? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? DW Türkçe yerli aşı ile ilgili merak edilenleri derledi.