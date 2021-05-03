Korona döneminde çocuk istismarı daha da arttı

Koronavirüsün hakim olduğu 2020 yılında çocuklara yönelik cinsel şiddet ve sömürü vakalarında geçmiş yıllara göre önemli artış kaydedildiği bildirildi.

Alman hükümetinin çocuklara yönelik istismarla mücadele sorumlusu Johannes-Wilhelm Rörig ve Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, düzenledikleri basın toplantısında istismar vakalarında son rakamları açıkladı.

Buna göre internette çocuklara yönelik cinsel şiddet fotoğraf ve görüntülerinin üretilerek yayınlandığı "çocuk pornografisi" vakalarında 2020'de yüzde 53'lük artış kaydedildi. Bu alanda yapılan suç duyurularının sayısı ise 12 bin 262'den geçen yıl 18 bin 761'e yükseldi.

İstatistiklere göre istismar mağduru çocukların sayısında da yaklaşık bin kişilik artış oldu. 14 yaşın altındaki 16 bin 921 çocuk istismara uğradı. BKA Başkanı Mönch, rakamların sadece polise yansıyan vakaları yansıttığına işaret ederek gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Mönch, istismar vakalarındaki artışla pandemi arasında doğrudan bir bağlantı kurulamadığını ancak kapanma dönemindeki kısıtlamaların faillere avantaj sağlamış ve mağdurların yardım istemesini zorlaştırmış olabileceğini belirtti.

Johannes-Wilhelm Rörig

Uluslararası rakamlar da korona döneminde internette çocuklara yönelik cinsel istismarın belirgin bir şekilde arttığını gösteriyor. Avrupa polis teşkilatı Europol verilerine göre geçen yıl ilkbahardaki ilk kapanma döneminde Avrupa'da internetteki çocuk istismarı vakalarında yüzde 30'luk artış kaydedildi. İngiltere merkezli İnternet Gözlem Vakfı (IWF), internet sitelerinin üçte birinde çocuklara yönelik tecavüz ve işkence gibi ağır suçların yer aldığını, görüntüleri yayınlanan çocukların yüzde 55'inin 10 yaşın altında olduğunu kaydetti.

"Güçlü personel takviyesine ihtiyaç var"

Alman hükümetinin çocuklara yönelik istismarla mücadele sorumlusu Rörig, rakamların tahammül edilemez olduğunu belirterek soruşturma makamlarının ağır yükün altından kalkamadığını, polis ve yargıda güçlü personel takviyesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Rörig, personel sıkıntısı nedeniyle aramaların gerçekleştirilemediğini, şifre çözme işlemlerinin yapılamadığını, dosyaların kapatılamadığını kaydetti.

Holger Münch

2020'de çocuklara yönelik cinsellik dışı şiddet vakalarında da artış kaydedildi. Çocuklara yönelik fiziki ve psikolojik şiddet yüzde 10 oranında artarak 5 bin vakaya ulaştı. Çocuklara Yardım Derneği Başkanı Heinz Hilgers, korona döneminde karanlıkta kalan rakamların çok daha yüksek olduğuna dikkat çekerek üstlendikleri yükün altından kalkamayan ve çaresiz hisseden ebeveynlere desteğin artırılmasını talep etti. Kriminal istatistiklere göre 2020'de öldürülen çocuk sayısı bir önceki yıla göre 40 kişi artarak 152'ye yükseldi. Öldürülen çocukların 115'inin 6 yaşın altında olduğu, 134 çocuğun cinayet girişiminden sağ kurtulduğu bildirildi.

epd / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe