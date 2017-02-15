Korona Almanya'da yıllık ölüm sayısını yüzde 5 artırdı

Vaka sayılarının hızla artışta olduğu Almanya'da geçen yıl koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı arttı. Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2020 yılında Almanya'da ölenlerin toplam sayısı 985 bin 572. Daire'ye göre bu, bir önceki yıla (2019) yüzde 4,9'luk bir artış anlamına geliyor. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 39 bin 758. Dolayısıyla geçen yıl her 100 ölümden dördü pandemiyle bağlantılı.

Vaka sayısında üst seviyeye ulaşıldı

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor. Salgının takibi ve salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre 24 saat içinde 33 bin 947 yeni korona vakası tespit edildi. Bu, 18 Aralık 2020 tarihinden bu yana kayıtlara geçirilen en yüksek vaka sayısı. Almanya'da geçen hafta yeni vaka sayısı 28 bin 37'ydi. Almanya'da insidans ise 154,4 olarak açıklandı. Bu değer bir gün öncesinde 146,6'ydı.

Son 24 saat içinde Covid-19'dan 165 kişi hayatını kaybetti. Bir hafta önce bu rakam 126'ydı. RKI son bir hafta içinde 100 bin kişi başına hastaneye yatırılan koronavirüs hasta sayısı oranının 3,62 olduğunu açıkladı. Bu, 2020 yılı Noel döneminde 15,5'di. Uzmanlar Noel Bayramı yaklaşırken bu rakamın yeniden hızla artacağından endişe ediyor.

Sağlık bakanları bir araya geliyor

Vaka sayıların arttığı bir dönemde Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn eyalet sağlık bakanları ile iki günlük toplantıda bir araya geliyor. Bugün başlayan, yarın sona erecek toplantıda artan vaka sayıları en önemli gündem madesini oluşturuyor. Bakanlar arasında güçlendirici doz olarak da bilinen üçüncü doş aşı konusunda görüş ayrılıkları mevcut. Jens Spahn 60 yaş ve üzerindeki herkese güçlendirici doz aşının yapılması çağrısında bulunurken eyaletler 70 yaş üzerine aşı yapılmasından yana bir tavır sergiliyor. Bavyera eyaleti ise bütün vatandaşlara üçüncü doz seçeneğini sunmak istiyor.

Bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu tartışması

Tartışmalı bir başka konu ise bakımevlerinde test ve aşı zorunluğu. Sağlık Bakanı Spahn bakımevlerinde çalışan personele aşı zorunluluğu getirilmesine bir kez daha karşı çıktı. Ancak Alman Aile Hekimleri Birliği farklı görüşte. Birlik Başkanı Ulrich Weigeldt bakım ve yaşlılarla çalışan herkese aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiği görüşünde. Bu konu özellikle Brandenburg ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde koronavirüs nedeniyle son günlerde 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme hararetlendi. Çünkü bu bakımevlerinde çalışan personelin büyük bölümünün aşısız olduğu ortaya çıkmıştı. Brdandenburg'un da aralarında bulunduğu bazı eyaletler bu gelişmenin ardından bakımevi ve hastane çalışanlarına test zorunluğu gibi önlemleri sertleştirdi. Baden-Württemberg eyaleti bu sektörde çalışanlara test zorunluluğunu uzun süre önce hayata geçirmişti. Alman Bakımevi Konseyi, bakımevlerinde test zorunluğunu destekliyor.

Yoğun bakımlardaki hasta sayısı artıyor

Sağlık Bakanı güçlendirici dozdan yana

Bir başka tartışmalı konu ise güçlendirici doz aşıların nerede yapılacağı. Sağlık Bakanı Spahn üçüncü doz aşıların aile hekimlerinin yanı sıra aşı merkezleri gibi yerlerde de yapılmasını talep ediyor. Spahn bunu, "Aşı olmak isteyen birçok kişi kendilerini aşılayacak doktor bulmakta sıkıntı çekiyor" sözleriyle gerekçelendirdi. Ancak Eylül ayında talebin düşmesi üzerine birçok eyalette aşı merkezleri kapanmıştı. Şimdi bu merkezlerin açılıp açılmayacağı belirsizliği koruyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn

Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun artan vata sayıları nedeniyle güçlendirici doz aşısının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Braun ZDF televizyonuna verdiği demeçte, Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde hastanelerdeki doluluğa dikkat çekerek güçlendirici doz aşıların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapılmasını, bu sayede yeni vakaların önüne geçilebileceğini belirtti.

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) 70 yaş üzerindekilere, güçlendirici doz olarak tanımlanan üçüncü Covid-19 aşısı yaptırmalarını tavsiye etmişti. Ayrıca, yaşlıların yanı sıra huzur evinde kalanlar ile bakım personeline de üçüncü doz aşı yapılması tavsiyesinde bulunulmuştu.

dpa, epd, AFP , DW

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