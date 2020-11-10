Korona aşısı -70 derecede taşınacak

Almanya'da federal hükümetle lojistik şirketleri koronavirüse karşı geliştirilen ilk potansiyel aşının hızlı ve güvenli şekilde dağıtılabilmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun Biontech şirketi ile aşının tedariki konusunda çok kısa sürede bir sözleşme imzalamasını beklediğini söyledi.

AB Komisyonundan bir yetkili ise çarşamba günü sözleşmenin onaylanacağını söyledi.

Ancak Alman Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer tarafından geliştirilen aşının eksi 70 derecede taşınması ve buzdolabında uzun süre saklanmaması gerekiyor.

Bu durum da aşının güvenli bir şekilde dağıtılması ile ilgili zorlukları beraberinde getiriyor.

Sağlık Bakanı Spahn AB için başlangıçta 200 milyon doz aşı temin edileceğini, Almanya'nın da 100 milyon doz aşıyı güvence altına alacağını kaydetti. Hristiyan Demokrat politikacı, hem ABD hem de AB'deki onay prosedürlerinin hızlandırılacağını, ancak bu durumun aşının güvenliği ve etkisini zayıflatmayacağını vurguladı.

Spahn, Almanya ve Fransa gibi büyük AB ülkelerinin aşı temininde ilk aşamada önceliği kendilerine vermek yerine 27 AB üyesi ülke ile dayanışma amacıyla dağıtımın AB üzerinden adil şekilde diğer ülkelerle birlikte yapılmasına karar verildiğini söyledi. "Tünelin sonunda bir ışık" görüldüğünü ifade eden Bakan, 2021'in ilk çeyreğinde bir aşının "yüksek bir olasılıkla" mevcut olacağını kaydetti.

Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer, Pazartesi günü üzerinde çalıştıkları korona aşısı için olumlu sonuçlar elde edildiğini açıkamıştı. Binlerce deneğin katılımıyla yapılan son aşama testlerden elde edilen bu sonuç dünya çapında bugüne dek ilk kez elde edilmiş oldu.

Biontech ve Pfizer, bu yıl 50 milyon, gelecek yıl ise 1 milyar 300 milyon doza kadar aşı üretmeyi planlıyor.

Biontech CEO'su Uğur Şahin, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Aşıyı eksi 70 derecelik bir sıcaklıkta taşıyacağız. Daha sonra aynı derecede merkezi sitelerde saklanacak. Buzdolabında beş gün tutulabilir veya buzdolabı ortamında taşınabilir " dedi.

Uğur Şahin

İlk üç ay boyunca aşının dağıtımını bu yolla yapacaklarını belirten Şahin, hastanelerle de işbirliğini geliştireceklerini kaydetti. Depolama ile ilgili daha fazla veri toplanması gerektiğini ifade eden Şahin, Aralık ayında bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmayı umduğunu belirterek, “Eğer veriler bize aşıyı buzdolabında beş günden fazla, belki iki haftadan fazla tutabileceğimizi gösterirse, bu her şeyi bir kez daha kolaylaştıracaktır" ifadesini kullandı.

ABD'de koronavirüs verilerinin toplandığı Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Amesh Adalja, "Soğuk zincir sisteminin sağlanması aşının nakliyesinde en zorlayıcı hususlardan biri" dedi. ABD'li uzman, büyük şehirlerdeki hastanelerin bile aşıları bu kadar düşük sıcaklıklarda depolayacak kapasiteye sahip olmadıklarını kaydetti.

Video izle 03:11 Paylaş Koronavirüs aşısının ardındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3l6kj Koronavirüs aşısının ardındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Lojistik devleri taşımaya hazır

Alman hükümeti, aşının dağıtımı konusunda Federal Ordu'nun da desteğini istedi. Ordunun özellikle aşının geçici olarak depolanması aşamasında desteğine ihtiyaç duyuluyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü pandeminin başlangıcından bu yana Sağlık Bakanlığına lojistik destek sağladıklarını belirterek, "Şu anda Federal Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon sürecindeyiz" dedi. Ayrıca 6 bin kadar Alman askerinin de pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarını desteklediği kaydedildi.

Ordunun dışında Alman posta idaresi Deutsche Post da pandemi ile mücadelede aktif görev almaya hazır olduğunu duyurdu. Deutsche Post Yönetim Kurulu Başkanı Frank Appel, aşının dağıtımı için hazır olduklarını vurgulayarak, ilaç şirketleri ve hükümetle bu konuda görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Appel, aşıların aşırı düşük derecede nakliyesini de üstlenebileceklerini belirterek, dağıtımın lojistik nedenlerle başarısızlığa uğramasının söz konusu olamayacağını vurguladı. Appel, şirketin hassas ilaç endüstrisinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, ilaçların çeşitli sıcaklıklarda depolanıp, paketlenebileceği dünya çapında 180'den fazla tesisi olduğuna işaret etti.

Aynı şekilde ABD merkezli lojistik şirketleri UPS ve Fedex, aşının güvenli ve sağlıklı şekilde dağıtılması için gerekli koşullara sahip olduklarını duyurdu.

Reuters/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe