  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
Hukuk ve AdaletAlmanya

Korona aşısı üreten BioNTech ve AstraZeneca hakim karşısında

12 dakika önce

Almanya'da BioNTech'e dava açan bir kişi aşı yüzünden sol gözünde görme kaybı olduğu iddiasıyla 150 bin euro tazminat talep ediyor. Sağlık Bakanlığı'na göre, aşı ile bağlantılı 209 tazminat başvurusu bulunuyor.

https://p.dw.com/p/4TKHb
BioNTech'in ürettiği korona aşısının sağlık sorunlarına yol açtığı iddiasıyla bir dava daha açıldı
BioNTech'in ürettiği korona aşısının sağlık sorunlarına yol açtığı iddiasıyla bir dava daha açıldıFotoğraf: Wolfgang Rattay/REUTERS

Almanya'da koronavirüse karşı aşı geliştiren ve üreten BioNTech ile Astrazeneca'ya karşı açılan tazminat davaları ile ilgili duruşmalar Pazartesi günü başlayacak.

Koronavirüse karşı geliştirdiği Comirnaty adlı aşının sağlığa olumsuz etkileri olduğu iddiasıyla biyoteknoloji şirketi BioNTech hakkında açılan tazminat davasının ilk duruşması Pazartesi günü Almanya'nın Rottweil kentinde yapılacak.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, 58 yaşındaki davacı erkek BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısı olduktan sonra sağ gözünde ciddi bir görme kaybı olduğunu iddia ederek, biyoteknoloji şirketinden 150 bin euro tazminat talep ediyor. Ayrıca, BioNTech'in davacının olası maddi zararlarını da karşılaması isteniyor.

Mainz merkezli BioNTech ise suçlamaları reddederek, davacının iddialarının asılsız olduğunu savunuyor. Şirketin sözcüsü, "Davacı tarafından belirtilen sağlık sorunları sunulan bütün bilgiler temelinde titizlikle incelendi" açıklamasını yaptı.

AstraZeneca'ya karşı temyiz davası

Bamberg'deki Bavyera Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde ise AstraZeneca'ya karşı açılan davanın temyiz duruşması yapılacak. Hof'taki Eyalet Mahkemesi, yaklaşık altı ay önce kadın bir davacı tarafından açılan tazminat davasını reddetmişti. Davacı bunun üzerine bir yüksek mahkemeye temyiz başvurusu yapmıştı.

Davacı, AstraZeneca tarafından üretilen aşıyı olmasının ardından sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla tazminat davası açmış, ancak mahkeme ne üretim hatası ne de aşı ile bağlantı bilgilendirmede eksiklik tespit edilmediği gerekçesiyle davayı reddetmişti. Davada, Pazartesi günü karar çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Tarafların uzlaşmaya varmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

209 tazminat talebi

Söz konusu iki dava, Almanya'da koronavirüs aşısı üreticilerine karşı açılan ilk davalar olma özelliğini taşıyor. Welt am Sonntag gazetesinin Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Almanya'da Covid-19 aşısı üreticisi şirketlere tazminat talebi ile mahkemelere yapılan 209 başvuru bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Covid-19 aşısı temin ederken, aşı ile bağlantılı herhangi bir tazminat davası açılması durumunda dava masrafları ile tazminatları ilgili üye ülkenin ödemesi konusunda aşı üreticisi şirketlerle bir anlaşmaya varmıştı.

Aşı nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını iddia eden yaklaşık bin 500 kişiyi temsil eden avukat Tobias Ulbrich, masrafların devlet tarafından karşılanacak olmasının davaları da etkilemesinden kaygı duyduğunu ifade etti. Ulbrich, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, üretici firmaların avukat masraflarının devlet tarafından karşılanması nedeniyle uzlaşmaya yanaşmadıklarını söyledi.

dpa/JD, SÖ

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Covid-19 aşısı sonrası Post-Vac Sendromu

Covid-19 aşısı sonrası Post-Vac Sendromu

Covid-19 aşısı yaptıranlar, yorgunluk ve kas ağrıları gibi uzun süreli rahatsızlıklardan şikâyet ediyor. Ancak Post-Vac (aşı sonrası) sendromunu teşhis etmek çok zor. Peki gerçekten Covid aşılarının yan etkileri var mı?
Sağlık18 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

BioNTech'in ürettiği korona aşısının sağlık sorunlarına yol açtığı iddiasıyla bir dava daha açıldı

Korona aşısı üreten BioNTech ve AstraZeneca hakim karşısında

Hukuk ve Adalet12 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yunan parlamento binası

Yunanistan'da aşırı sağ yükselişte mi?

Yunanistan'da aşırı sağ yükselişte mi?

Politika7 saat önce
Balkonda güneş paneli kullanımı yaygınlaşıyor

Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?

Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?

Doğa ve Çevre8 saat önce
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya AB dönem başkanlığını devraldı

İspanya AB dönem başkanlığını devraldı

Politika1 Temmuz 2023
ABD'nin Pittsburgh kentinde, "Juneteenth Day" etkinliğinde göstericiler - (23.06.2018)

Devlet ne zaman tazminat öder?

Devlet ne zaman tazminat öder?

Politika1 Temmuz 2023
Fransa'da Nahel M. adında 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunu ile hayatını kaybetmesinin ardından sokaklardaki şiddet olayları Strasbourg'a da sıçradı - (30.06.2023)

Fransa'daki Türkler kaygı içinde

Fransa'daki Türkler kaygı içinde

Toplum30 Haziran 2023
Sonneberg'de seçimi kazanan Robert Sesselmann (ortada), AfD lideri Tino Chrupalla ve Thüringen teşkilatının lideri Björn Höcke ile birlikte

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Politika28 Haziran 2023
Ana sayfaya dön