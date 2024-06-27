Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti kurucularından Milletvekili Koray Aydın partiden istifa ettiğini açıkladı. Aydın, "yerel seçimlerde iktidarın değirmenine su taşıyan söylem, eylem ve politikaların millet tarafından reddedildiğini" belirtti.

Ankara milletvekili Koray Aydın kurucularından olduğu İYİ Parti'den istifa etti. X hesabından yaptığı açıklamayla partiden ayrıldığını duyuran Aydın, mesajında, üyük umutlarla kurdukları İYİ Parti'de son iki yılda bir şeylerin ters gitmeye başladığını ifade etti. İYİ Parti'nin tam kitlelere açılacağı önemde içine kapandığını vurgulayan Aydın, "2023 genel seçimlerine giderken 'altılı masa' sürecinde yetkili kurulların tam desteği olmasına rağmen hatalı bir strateji yürütüldü. Akabinde tamamen ötekileştirmeye ve adaletsizliğe dayanan, sözde milletvekili temayül yoklaması ile yeni bir ayrışma süreci daha yaşandı. Bir zamanlar huzur ve güven dolu İYİ Parti ailesinin evinde artık huzursuzluk ve güvensizlik baş gösterdi" ifadelerini kullandı.

2024 yerel seçimlerinde iktidarın değirmenine su taşıyan söylem, eylem ve politikaların millet tarafından reddedildiğini vurgulayan Aydın, İYİ Parti'nin o dönem genel başkanı olan Meral Akşener'e yaptıkları uyarıların kulak ardı edildiğini belirtti:

Akşener-Erdoğan görüşmesine sert tepki göstermişti

İYİ Parti'nin kurucu lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haziran ayı başında gerçekleştirdiği görüşme İYİ Parti tabanında büyük tartışmalara yol açmıştı. Görüşmenin ardından Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğer görüşmeye dair "tatminkâr" bir açıklama yapılmazsa, bu durumun İYİ Parti'de "büyük bir kırılmaya" neden olacağını söylemişti.

DW / EÇ,ET

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