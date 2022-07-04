Kopenhag'daki saldırının arka planı araştırılıyor

En az üç kişinin öldüğü, üç kişinin de ağır yaralandığı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki saldırı ile ilgili olarak polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bir alışveriş merkezinde Pazar akşamı 22 yaşındaki bir Danimarkalının düzenlediği saldırı sonrası başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildiriliyor. Danimarka Adalet Bakanı Mattias Tesfaye, en az üç kişinin öldüğü ve üç kişinin de ağır yaralandığı saldırının arka planının henüz bilinmediğini, ancak güvenlik birimlerinin olayı aydınlatmak için elinden geleni yaptığını, sorumluların bulunması ve hesap vermesi için çalışıldığını vurguladı.

Danimarka medyası, Emniyet Müdürü Søren Thomassen'e dayandırdığı haberde, hayatını kaybaden üç kişiden birinin 40-50 yaş arası bir erkek, diğer ikisinin ise gençler olduğunu bildiriyor. Üç yaralının sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu aktarılıyor.

22 yaşındaki Danimarkalı saldırganın ırkçı saiklerle hareket ettiği yönündeki iddialara cevap veren Thomassen, ellerinde sosyal medyada ortaya atılan iddiaları doğrulayan herhangi bir ipucu olmadığını belirtti.

Danimarka polisi saldırının ardından bir kişiyi polis aracına götürüyor Fotoğraf: Claus Bech/Ritzau Scanpix Foto/picture alliance

Saldırgan 22 yaşında bir Danimarkalı

Emniyet güçleri, yaşanan saldırının ardından 22 yaşındaki bir Danimarkalıyı gözaltına almış ve zanlının polis tarafından bilinen bir şahıs olduğunu belirtmekle yetinmişti. Söz konusu şahsın daha önceden bir sabıka kaydı olup olmadığı ise açıklanmadı.

Zanlının tek başına hareket ettiğinden yola çıkan Danimarka Polisi, buna rağmen tüm ihtimallerin gözden geçirildiğini duyurdu. Farklı ihtimallerin de hala araştırıldığı, bu nedenle kentte polisin güvenlik tedbirlerinin de süreceği bildiriliyor. Emniyet Müdürü Thomassen, "Evet, kesinlikle tek başınaydı diyecek kadar emin olununcaya dek kentte polisin operasyonu da devam edecek" şeklinde konuştu.

22 yaşındaki zanlının gözaltına alınması sırasında beraberinde silah ve mühimmat bulunduğu da bildiriliyor. Saldırı anına dair sosyal medyada yayınlanan video kayıtlarında, alışveriş merkezinde silah sesleri duyulurken bir erkeğin elinde uzun namlulu silahla mağazaların yanından geçtiği görülüyor.

Kasten adam öldürmekle suçlanan zanlının Pazartesi günü sorgulanmaya başlanacağı ve söz konusu suçlamanın soruşturmanın seyrine göre değişebileceği belirtiliyor.

Polis, zanlının bir atıcı veya avcılar klübü ya da derneğinde üye olup olmadığı, silahının ruhsatlı olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Frederiksen: "Anlaşılmaz ve yürek parçalayıcı"

Saldırıyı kınayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, vatandaşlarına karşılıklı dayanışma ve destek içinde olma çağrısında bulundu. Olayın, "Anlaşılmaz ve yürek parçalayıcı" olduğunu ifade eden Frederiksen, "Güzel ve güvenli de olan başkentimiz saniyeler içinde bambaşka bir yere dönüştü" diye kaydetti.

Danimarka emniyet güçleri, çok sayıda cadde ve otoyol ile başkent Kopenhag’ın da üzerinde bulunduğu ada olan Seeland’a giriş çıkışları kontrol altına aldı. Polisin soruşturmaya odaklanması için kontrollerin ordu tarafından yapılmaya başlandığı bildiriliyor. Olay yerinde güvenlik güçlerinin tanıkların ifadesini almak ve vatandaşlara psikolojik destek vermek üzere bir merkez kurulduğu da açıklandı.

Olayın yaşandığı sırada çok sayıda kişinin AVM'de, yakındaki bir mekanda düzenlenecek olan İngiliz şarkıcı Harry Styles’in konserine gitmeden önce yemek yediği de tahmin ediliyor. Söz konusu konser olay üzerinde iptal edilmişti.

dpa / ETO,ET