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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırının yaşandığı alışveriş merkezinin önü
Fotoğraf: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Foto/picture alliance
PolitikaDanimarka

"Kopenhag'daki olay terör saldırısı değil"

4 saat önce

Danimarka Emniyeti, en az üç kişinin öldüğü dört kişinin de ağır yaralandığı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki silahlı saldırının terör saldırısı olmadığını bildirdi.

https://www.dw.com/tr/kopenhagdaki-olay-ter%C3%B6r-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1-de%C4%9Fil/a-62347658

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bir alışveriş merkezinde Pazar akşamı 22 yaşındaki bir Danimarkalının düzenlediği saldırı konusunda polis açıklama yaptı. Buna göre olay büyük olasılıkla terör saldırısı değil ve saldırgan tek başına hareket etti. Emniyet Müdürü Søren Thomassen, saldırganın kurbanlarını önceden seçmediğini ve gelişi güzel hedef aldığını tahmin ettiklerini dile getirdi. 

Gözaltına alınan 22 yaşındaki saldırganın alışveriş merkezinde iki noktada ateş açtığı ve Danimarka'da ikamet eden 47 yaşındaki bir Rus vatandaşı ile biri kız diğeri erkek 17 yaşında iki Danimarkalıyı da katlettiğini bildirdi.  

Emniyet Müdürü Søren Thomassen, ağır yaralanan dört kişinin durumunun da ciddi olduğunu duyurdu. Thomassen'e göre yaralananlardan ikisi 40 ve 19 yaşlarında Danimarka vatandaşları. Diğer ikisi de 50 ve 16 yaşlarında İsveç vatandaşı. 

Thomassen, 22 yaşındaki Danimarkalı saldırganın geçmişte psikiyatrik sorunlar ile tedavi gördüğünü sözlerine ilave etti. Daha önce saldırganın ırkçı saiklerle hareket ettiği yönündeki iddialar ortaya atılmış veya terör saldırısı olabileceği yönünde sosyal medyada iddialar gündeme gelmişti, ancak güvenlik birimleri bu tür iddiaları doğrulayan herhangi bir ipucu olmadığını belirtmişti. 

Danimarka polisi saldırının ardından bir kişiyi polis aracına götürüyor
Danimarka polisi saldırının ardından bir kişiyi polis aracına götürüyorFotoğraf: Claus Bech/Ritzau Scanpix Foto/picture alliance

Saldırgan 22 yaşında bir Danimarkalı


Emniyet güçleri, dün yaşanan saldırının ardından 22 yaşındaki bir Danimarkalıyı gözaltına almış ve zanlının polis tarafından bilinen bir şahıs olduğunu belirtmekle yetinmişti. Söz konusu şahsın daha önceden bir sabıka kaydı olup olmadığı ise açıklanmamıştı. 

Zanlının tek başına hareket ettiğinden yola çıksa da Danimarka Polisi, tüm ihtimallerin gözden geçirildiğini duyurmuş, farklı ihtimallerin de hala araştırıldığı, bu nedenle kentte polisin güvenlik tedbirlerinin de süreceğini bildirmişti. Emniyet Müdürü Thomassen, "Evet, kesinlikle tek başınaydı diyecek kadar emin olununcaya dek kentte polisin operasyonu da devam edecek" şeklinde konuşmuştu. 

22 yaşındaki zanlının gözaltına alınması sırasında beraberinde silah ve mühimmat bulunduğu da bildirilirken, saldırı anına dair sosyal medyada yayınlanan video kayıtlarında, alışveriş merkezinde silah sesleri duyulduğu, bir erkeğin elinde uzun namlulu silah ile mağazaların yanından geçtiği görülüyordu.

Polis, zanlının bir atıcı veya avcılar klübü ya da derneğinde üye olup olmadığı, silahının ruhsatlı olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Frederiksen: "Anlaşılmaz ve yürek parçalayıcı"

Saldırıyı kınayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, vatandaşlarına karşılıklı dayanışma ve destek içinde olma çağrısında bulundu. Olayın, "Anlaşılmaz ve yürek parçalayıcı" olduğunu ifade eden Frederiksen, "Güzel ve güvenli de olan başkentimiz saniyeler içinde bambaşka bir yere dönüştü" diye kaydetti. 

Danimarka emniyet güçleri, çok sayıda cadde ve otoyol ile başkent Kopenhag’ın da üzerinde bulunduğu ada olan Seeland’a giriş çıkışları kontrol altına aldı. Polisin soruşturmaya odaklanması için kontrollerin ordu tarafından yapılmaya başlandığı bildiriliyor. Olay yerinde güvenlik güçlerinin tanıkların ifadesini almak ve vatandaşlara psikolojik destek vermek üzere bir merkez kurulduğu da açıklandı.

Olayın yaşandığı sırada çok sayıda kişinin AVM'de, yakındaki bir mekanda düzenlenecek olan İngiliz şarkıcı Harry Styles’in konserine gitmeden önce yemek yediği de tahmin ediliyor. Söz konusu konser olay üzerinde iptal edilmişti.

 

dpa / ETO,ET

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