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Fotoğraf: DHA
Doğa ve ÇevreTürkiye

Köpeğin kürekle öldürülmesine altı yıl hapis istemi

2 saat önce

Konya'daki hayvan barınağında bir köpeğin kürekle vurularak öldürülmesi olayında tutuklanan iki görevlinin altı yıla kadar hapsi istendi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni M.B. ile hayvanı sürükleyerek götüren S.Ç. hakkında, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası istendi. 

Olaya ilişkin görüntüler 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. 16 Kasım'da meydana geldiği belirlenen olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturmada iki şüpheli tutuklanmıştı. 

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, olayın nasıl yaşandığı anlatıldı. İddianamede, ''Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli M.B.'nin, elinde bulanan kürekle üç defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli S.Ç'nin, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, M.B'nin köpeğe üç defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, şüpheli S.Ç'nin hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir"' denildi. 

Şüpheliler 26 Kasım'da tutuklanmıştı.
Şüpheliler 26 Kasım'da tutuklanmıştı.Fotoğraf: DHA

"Saldırdığı için vurdum"

İddianamede şüphelilerin ifadelerinde de yer verildi. Kendisine saldırdığı için köpeğe vurduğunu belirten M.B., köpeğin ölmediğini iddia etti.

Diğer şüpheli S.Ç. ise savunmasında, saldırması üzerine M.B.'nin kürekle köpeğe vurduğunu, kendisinin de aparatla köpeği yakaladığını, aşısını yaptıklarını ve köpeğin yaşadığını ileri sürdü. 

İddianamede "can dostumuz" diye bahsedildi

Ölen köpek için "can dostumuz" vurgusu  yapılan iddianamede şu ifadeye yer verildi:

''Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü suç duyurusu, bilgi sahipleri ve tanıkların beyanı kolluk tutanakları, bilirkişi raporu, ölüm kayıt listesi tutanakları incelenip değerlendirildiğinde; barınakta 300'e kadar can dostumuz köpeklerin olay günü parazit aşıları yapılmak üzere kafes dışına çıkarıldığı, aşılamalar yapılırken, bu sırada küpe numarası tespit edilemeyen can dostumuz köpeği şüpheli S.Ç.'nin aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı, diğer şüpheli M.B.'nin de elinde bulunan kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeğe işkence edip acımasız ve zalimce muamelede bulunarak ağır yaraladıkları, bilirkişi raporu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerince düzenlenen tutanağa göre zalimce işkenceye maruz bırakılan can dostumuz köpeğin olay tarihinden bir gün sonra öldüğü tespit edilen Y1765 kulak küpeli olduğu belirlenmiştir'' denildi. 

İstenen ceza yarı oranda artırıldı 

Her iki şüpheli hakkında, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan altışar aydan dörder yıla kadar hapis cezası istendi. Bu cezanın Hayvan Hakları Kanunu'nun "suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır" maddesi gereğince yarı oranında artırılarak altışar yıla çıkartılması talep edildi. 

DHA / GY, HT

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